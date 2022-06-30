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Бывший менеджер Рики Мартина подала на него в суд - РИА Новости, 30.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220630/martin-1799304448.html
Бывший менеджер Рики Мартина подала на него в суд
Бывший менеджер Рики Мартина подала на него в суд - РИА Новости, 30.06.2022
Бывший менеджер Рики Мартина подала на него в суд
Бывший менеджер Рики Мартина Ребекка Друкер подала на певца в суд с требованием выплатить ей три миллиона долларов, сообщает Variety. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:35
2022-06-30T16:35
шоубиз
знаменитости
рики мартин (энрике моралес)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бывший менеджер Рики Мартина Ребекка Друкер подала на певца в суд с требованием выплатить ей три миллиона долларов, сообщает Variety.Друкер работала с музыкантом в течение двух периодов: с 2014 по 2018 год, а также с 2020 по 2022 год. Уточняется, что она сопровождала Мартина в "заключении контрактов, гастрольных и спонсорских сделках и других профессиональных начинаниях".Жалоба, поданная в суд Лос-Анджелеса, состоит из 15 страниц, в частности, там указано, что "с Ребеккой Мартин заработал миллионы долларов, следовательно, должен выплатить ей комиссионные".В документе также упоминается некий инцидент, произошедший в 2020 году, когда Рики угрожали обвинением, которое "могло положить конец его карьере". Друкер утверждает, что именно благодаря ее работе Мартину удалось выйти из положения невредимым.Сам певец и его представители пока никак не прокомментировали ситуацию.Рики Мартин не так давно стал отцом в четвертый раз. Суррогатная мать родила для него и его мужа - шведского художника Джвана Йосефа – мальчика.
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знаменитости, рики мартин (энрике моралес), шоу-бизнес
16:35 30.06.2022
 
Бывший менеджер Рики Мартина подала на него в суд

Бывший менеджер Рики Мартина Ребекка Друкер подала на него в суд

© AP Photo / Marta LavandierРики Мартин
Рики Мартин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Marta Lavandier
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бывший менеджер Рики Мартина Ребекка Друкер подала на певца в суд с требованием выплатить ей три миллиона долларов, сообщает Variety.
Друкер работала с музыкантом в течение двух периодов: с 2014 по 2018 год, а также с 2020 по 2022 год. Уточняется, что она сопровождала Мартина в "заключении контрактов, гастрольных и спонсорских сделках и других профессиональных начинаниях".
Жалоба, поданная в суд Лос-Анджелеса, состоит из 15 страниц, в частности, там указано, что "с Ребеккой Мартин заработал миллионы долларов, следовательно, должен выплатить ей комиссионные".
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В документе также упоминается некий инцидент, произошедший в 2020 году, когда Рики угрожали обвинением, которое "могло положить конец его карьере". Друкер утверждает, что именно благодаря ее работе Мартину удалось выйти из положения невредимым.
Сам певец и его представители пока никак не прокомментировали ситуацию.
Рики Мартин не так давно стал отцом в четвертый раз. Суррогатная мать родила для него и его мужа - шведского художника Джвана Йосефа – мальчика.
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