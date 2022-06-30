https://ria.ru/20220630/martin-1799304448.html
Бывший менеджер Рики Мартина подала на него в суд
Бывший менеджер Рики Мартина подала на него в суд - РИА Новости, 30.06.2022
Бывший менеджер Рики Мартина подала на него в суд
Бывший менеджер Рики Мартина Ребекка Друкер подала на певца в суд с требованием выплатить ей три миллиона долларов, сообщает Variety. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:35
2022-06-30T16:35
2022-06-30T16:35
шоубиз
знаменитости
рики мартин (энрике моралес)
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594206941_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_868fcb0cc03d998f5d2e9b85d4f43cb9.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бывший менеджер Рики Мартина Ребекка Друкер подала на певца в суд с требованием выплатить ей три миллиона долларов, сообщает Variety.Друкер работала с музыкантом в течение двух периодов: с 2014 по 2018 год, а также с 2020 по 2022 год. Уточняется, что она сопровождала Мартина в "заключении контрактов, гастрольных и спонсорских сделках и других профессиональных начинаниях".Жалоба, поданная в суд Лос-Анджелеса, состоит из 15 страниц, в частности, там указано, что "с Ребеккой Мартин заработал миллионы долларов, следовательно, должен выплатить ей комиссионные".В документе также упоминается некий инцидент, произошедший в 2020 году, когда Рики угрожали обвинением, которое "могло положить конец его карьере". Друкер утверждает, что именно благодаря ее работе Мартину удалось выйти из положения невредимым.Сам певец и его представители пока никак не прокомментировали ситуацию.Рики Мартин не так давно стал отцом в четвертый раз. Суррогатная мать родила для него и его мужа - шведского художника Джвана Йосефа – мальчика.
https://ria.ru/20220630/rkelly-1799190714.html
https://ria.ru/20200530/1572187169.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594206941_343:0:2770:1820_1920x0_80_0_0_96d816ba66a8b7802eac582d041724f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, рики мартин (энрике моралес), шоу-бизнес
Бывший менеджер Рики Мартина подала на него в суд
Бывший менеджер Рики Мартина Ребекка Друкер подала на него в суд
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Бывший менеджер Рики Мартина Ребекка Друкер подала на певца в суд с требованием выплатить ей три миллиона долларов, сообщает
Variety.
Друкер работала с музыкантом в течение двух периодов: с 2014 по 2018 год, а также с 2020 по 2022 год. Уточняется, что она сопровождала Мартина в "заключении контрактов, гастрольных и спонсорских сделках и других профессиональных начинаниях".
Жалоба, поданная в суд Лос-Анджелеса, состоит из 15 страниц, в частности, там указано, что "с Ребеккой Мартин заработал миллионы долларов, следовательно, должен выплатить ей комиссионные".
В документе также упоминается некий инцидент, произошедший в 2020 году, когда Рики угрожали обвинением, которое "могло положить конец его карьере". Друкер утверждает, что именно благодаря ее работе Мартину удалось выйти из положения невредимым.
Сам певец и его представители пока никак не прокомментировали ситуацию.
Рики Мартин не так давно стал отцом в четвертый раз. Суррогатная мать родила
для него и его мужа - шведского художника Джвана Йосефа – мальчика.