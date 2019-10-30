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РИА Новости
Культура

Певец Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

11:07 30.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПевец Рики Мартин, архивное фото
Певец Рики Мартин, архивное фото
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Музыкант и актер Рики Мартин стал отцом в четвертый раз. Об этом он рассказал в инстаграме.
"У нас родился сын, которого мы назвали Ренн Мартин-Йосеф", — написал певец.
Ребенок появился на свет спустя почти два года после того, как Мартин и Йосеф сообщили о том, что тайно поженились.
Ренн стал четвертым ребенком для Мартина (в 2008 суррогатная мать родила ему двух мальчиков-близнецов Маттео и Валентино) и вторым для его мужа шведского художника Джвана Йосефа (в конце декабря 2018 года у него появилась дочь Люсия).
Певец Рики Мартин на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи. Сентябрь 2016 года
9 августа, 11:58РИА Новости
Рики Мартин впервые показал свою дочь
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