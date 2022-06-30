https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799170497.html
Украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска, заявили в ЛНР
Украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска, заявили в ЛНР
Украинские военные получили запоздалый приказ на отступление из Лисичанска, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:41
2022-06-30T09:41
2022-06-30T09:41
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
россия
украина
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137873/80/1378738021_0:213:3031:1917_1920x0_80_0_0_8fd16a4dd236b3a4df49711b95252857.jpg
ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Украинские военные получили запоздалый приказ на отступление из Лисичанска, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.В среду в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137873/80/1378738021_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_fc16b1a7ef1661c6e7ce31c6758d802a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, россия, украина, андрей марочко
Украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска