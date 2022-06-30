Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799170497.html
Украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска, заявили в ЛНР
Украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска, заявили в ЛНР
Украинские военные получили запоздалый приказ на отступление из Лисичанска, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:41
2022-06-30T09:41
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
россия
украина
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137873/80/1378738021_0:213:3031:1917_1920x0_80_0_0_8fd16a4dd236b3a4df49711b95252857.jpg
ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Украинские военные получили запоздалый приказ на отступление из Лисичанска, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.В среду в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137873/80/1378738021_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_fc16b1a7ef1661c6e7ce31c6758d802a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лисичанск, россия, украина, андрей марочко
09:41 30.06.2022
 
Украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в Лисичанск
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Украинские военные получили запоздалый приказ на отступление из Лисичанска, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"По данным нашей разведки, той группировке войск, которые находятся в Лисичанске, отдан запоздалый приказ на отступление", - сказал Марочко.
В среду в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскРоссияУкраинаАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала