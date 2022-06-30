https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799170497.html

Украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска, заявили в ЛНР

Украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска, заявили в ЛНР

Украинские военные получили запоздалый приказ на отступление из Лисичанска, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:41

2022-06-30T09:41

2022-06-30T09:41

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

россия

украина

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Украинские военные получили запоздалый приказ на отступление из Лисичанска, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.В среду в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лисичанск, россия, украина, андрей марочко