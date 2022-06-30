https://ria.ru/20220630/kirkorov-1799320740.html

Киркоров повторит свои юбилейные концерты после скандала с крестом

Киркоров повторит свои юбилейные концерты после скандала с крестом - РИА Новости, 30.06.2022

Киркоров повторит свои юбилейные концерты после скандала с крестом

Филипп Киркоров заявил, что повторит десять концертов "Gold 55. The Greatest Hits" в апреле 2023 года. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:27

2022-06-30T17:27

2022-06-30T17:27

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Филипп Киркоров заявил, что повторит десять концертов "Gold 55. The Greatest Hits" в апреле 2023 года.Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская уточнила, что по пять концертов состоится в Москве и Санкт-Петербурге. На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этому кресту. Это вызвало возмущение православной и мусульманской общественности. Концерты Киркорова, которые должны были пройти в июне в Ставрополе, Пятигорске, Майкопе, были отменены. Успенская заявляла, что в номер будут внесены изменения.

https://ria.ru/20220504/korchevnikov-1786736411.html

https://ria.ru/20220506/kirkorov-1787219775.html

https://ria.ru/20220602/kirkorov-1792585306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес, санкт-петербург, москва