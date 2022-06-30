Киркоров повторит свои юбилейные концерты после скандала с крестом
Киркоров повторит юбилейные концерты в Москве и Санкт-Петербурге после скандала с крестом
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Филипп Киркоров заявил, что повторит десять концертов "Gold 55. The Greatest Hits" в апреле 2023 года.
"Gold 55. The Greatest Hits" на бис в апреле 2023 года, приходите", – сказал артист в ходе паблик-тока в Москве.
Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская уточнила, что по пять концертов состоится в Москве и Санкт-Петербурге.
"16, 17, 18, 19 и 20 апреля 2023 года в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге и 26, 27, 28, 29 и 30 апреля в Москве, в Кремлевском дворце, Филипп повторит свои концерты на бис. Его юбилейный год начался этим шоу в Петербурге и Москве и им же завершится", – сказала она.
На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этому кресту. Это вызвало возмущение православной и мусульманской общественности. Концерты Киркорова, которые должны были пройти в июне в Ставрополе, Пятигорске, Майкопе, были отменены. Успенская заявляла, что в номер будут внесены изменения.