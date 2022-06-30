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Киркоров повторит свои юбилейные концерты после скандала с крестом - РИА Новости, 30.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220630/kirkorov-1799320740.html
Киркоров повторит свои юбилейные концерты после скандала с крестом
Киркоров повторит свои юбилейные концерты после скандала с крестом - РИА Новости, 30.06.2022
Киркоров повторит свои юбилейные концерты после скандала с крестом
Филипп Киркоров заявил, что повторит десять концертов "Gold 55. The Greatest Hits" в апреле 2023 года. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:27
2022-06-30T17:27
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
шоу-бизнес
санкт-петербург
москва
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Филипп Киркоров заявил, что повторит десять концертов "Gold 55. The Greatest Hits" в апреле 2023 года.Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская уточнила, что по пять концертов состоится в Москве и Санкт-Петербурге. На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этому кресту. Это вызвало возмущение православной и мусульманской общественности. Концерты Киркорова, которые должны были пройти в июне в Ставрополе, Пятигорске, Майкопе, были отменены. Успенская заявляла, что в номер будут внесены изменения.
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знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес, санкт-петербург, москва
17:27 30.06.2022
 
Киркоров повторит свои юбилейные концерты после скандала с крестом

Киркоров повторит юбилейные концерты в Москве и Санкт-Петербурге после скандала с крестом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьера "Суворов. Великое путешествие"
Премьера Суворов. Великое путешествие - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Филипп Киркоров заявил, что повторит десять концертов "Gold 55. The Greatest Hits" в апреле 2023 года.
"Gold 55. The Greatest Hits" на бис в апреле 2023 года, приходите", – сказал артист в ходе паблик-тока в Москве.
Выступление Филиппа Киркорова на концерте, посвященном 55-летию
4 мая, 12:17Шоубиз
Борис Корчевников раскритиковал Филиппа Киркорова за номер с крестом
Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская уточнила, что по пять концертов состоится в Москве и Санкт-Петербурге.

"16, 17, 18, 19 и 20 апреля 2023 года в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге и 26, 27, 28, 29 и 30 апреля в Москве, в Кремлевском дворце, Филипп повторит свои концерты на бис. Его юбилейный год начался этим шоу в Петербурге и Москве и им же завершится", – сказала она.

Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 15:05Шоубиз
Киркоров извинился за скандальный номер с крестом
На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этому кресту. Это вызвало возмущение православной и мусульманской общественности. Концерты Киркорова, которые должны были пройти в июне в Ставрополе, Пятигорске, Майкопе, были отменены. Успенская заявляла, что в номер будут внесены изменения.
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 12:03Шоубиз
Киркоров внесет изменения в скандальный номер с крестом
 
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