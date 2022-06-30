Пэрис Хилтон отказалась от встречи с Байденом ради свадьбы Бритни Спирс
Пэрис Хилтон отказалась от встречи с Джо Байденом ради свадьбы Бритни Спирс и Сэма Асгари
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniПэрис Хилтон на премии MTV Video Music Awards
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пэрис Хилтон отказалась от приглашения администрации президента Джо Байдена приехать на званый ужин, поскольку в этот же день проходила свадьба ее подруги Бритни Спирс. Об этом звезда рассказала в шоу Джимми Киммела.
"Президент Байден и его команда попросили побыть диджеем на званом ужине с мировыми лидерами, но в этот день была свадьба Бритни, поэтому я сказала: "Нет, я не могу пропустить такое событие". Они предложили прислать за мной вертолет, но я не хотела быть тем человеком, который прилетит и улетит со свадьбы Бритни на вертолете. Так что, мне пришлось отменить президента", – сказала Хилтон.
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На свадьбе Бритни с Сэмом Асгари присутствовали и другие знаменитости – Мадонна, Селена Гомес, Дрю Бэрримор и Донателла Версаче. Пэрис призналась, что мероприятие получилось эмоциональным.
"Она выглядела как ангел, после всего того ужаса, который с ней произошел за 13 лет. Наконец она обрела свободу делать то, что она сама хочет. Окончание истории выглядело как сказка", – призналась Хилтон.
Во время празднования не обошлось без скандалов: в дом ворвался друг детства и экс-супруг Спирс Джейсон Александр и попытался сорвать мероприятие. Суд обвинил его в незаконном проникновении в жилище, вандализме и нанесении побоев.
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