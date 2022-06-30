https://ria.ru/20220630/khilton-1799353974.html

Пэрис Хилтон отказалась от встречи с Байденом ради свадьбы Бритни Спирс

Пэрис Хилтон отказалась от встречи с Байденом ради свадьбы Бритни Спирс - РИА Новости, 30.06.2022

Пэрис Хилтон отказалась от встречи с Байденом ради свадьбы Бритни Спирс

Пэрис Хилтон отказалась от приглашения администрации президента Джо Байдена приехать на званый ужин, поскольку в этот же день проходила свадьба ее подруги... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:04

2022-06-30T18:04

2022-06-30T18:04

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пэрис Хилтон отказалась от приглашения администрации президента Джо Байдена приехать на званый ужин, поскольку в этот же день проходила свадьба ее подруги Бритни Спирс. Об этом звезда рассказала в шоу Джимми Киммела.На свадьбе Бритни с Сэмом Асгари присутствовали и другие знаменитости – Мадонна, Селена Гомес, Дрю Бэрримор и Донателла Версаче. Пэрис призналась, что мероприятие получилось эмоциональным.Во время празднования не обошлось без скандалов: в дом ворвался друг детства и экс-супруг Спирс Джейсон Александр и попытался сорвать мероприятие. Суд обвинил его в незаконном проникновении в жилище, вандализме и нанесении побоев.

https://ria.ru/20220610/spirs-1794513154.html

https://ria.ru/20211202/spirs-1761452804.html

сша

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, бритни спирс, пэрис хилтон, джо байден, сша