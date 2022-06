https://ria.ru/20220628/spirs-1798706867.html

Суд обвинил экс-супруга Бритни Спирс в преследовании артистки

Суд обвинил экс-супруга Бритни Спирс в преследовании артистки

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Суд обвинил экс-супруга Бритни Спирс Джейсона Александра в преследовании артистки, сообщает Associated Press.Певица была замужем за другом детства менее трех дней в 2004 году. Недавно мужчина вновь заявил о себе, когда без спроса проник на помолвку артистки с возлюбленным Сэмом Асгари. Джейсон вошел в дом и попытался открыть спальню Спирс, но та была заперта. Все это время мужчина вел трансляцию в социальных сетях.Суд также обвинил Джейсона в незаконном проникновении в жилище, вандализме и нанесении побоев.Бритни Спирс вышла замуж за актера и фитнес-тренера Сэма Асгари. Церемония состоялась в Лос-Анджелесе, присутствовали около 60 гостей, в том числе актриса Дрю Бэрримор, певица Мадонна, актриса и певица Селена Гомес, а также светская львица Пэрис Хилтон и ее мать Кэти. Источники сообщили журналу, что на Спирс было надето платье от дома моды Versace и что она шла под венец под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.В мае сообщалось, что Спирс потеряла ребенка на ранней стадии беременности.

