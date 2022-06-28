https://ria.ru/20220628/spirs-1798706867.html
Суд обвинил экс-супруга Бритни Спирс в преследовании артистки
Суд обвинил экс-супруга Бритни Спирс в преследовании артистки - РИА Новости, 28.06.2022
Суд обвинил экс-супруга Бритни Спирс в преследовании артистки
Суд обвинил экс-супруга Бритни Спирс Джейсона Александра в преследовании артистки, сообщает Associated Press. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:32
2022-06-28T16:32
2022-06-28T17:01
шоубиз
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шоу-бизнес
бритни спирс
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Суд обвинил экс-супруга Бритни Спирс Джейсона Александра в преследовании артистки, сообщает Associated Press.Певица была замужем за другом детства менее трех дней в 2004 году. Недавно мужчина вновь заявил о себе, когда без спроса проник на помолвку артистки с возлюбленным Сэмом Асгари. Джейсон вошел в дом и попытался открыть спальню Спирс, но та была заперта. Все это время мужчина вел трансляцию в социальных сетях.Суд также обвинил Джейсона в незаконном проникновении в жилище, вандализме и нанесении побоев.Бритни Спирс вышла замуж за актера и фитнес-тренера Сэма Асгари. Церемония состоялась в Лос-Анджелесе, присутствовали около 60 гостей, в том числе актриса Дрю Бэрримор, певица Мадонна, актриса и певица Селена Гомес, а также светская львица Пэрис Хилтон и ее мать Кэти. Источники сообщили журналу, что на Спирс было надето платье от дома моды Versace и что она шла под венец под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.В мае сообщалось, что Спирс потеряла ребенка на ранней стадии беременности.
https://ria.ru/20220610/spears-1794489878.html
https://ria.ru/20220627/irelandbaldwin-1798509312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, бритни спирс
16:32 28.06.2022 (обновлено: 17:01 28.06.2022)
Суд обвинил экс-супруга Бритни Спирс в преследовании артистки
Суд обвинил экс-супруга Бритни Спирс Джейсона Александра в преследовании артистки
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Суд обвинил экс-супруга Бритни Спирс Джейсона Александра в преследовании артистки, сообщает
Associated Press.
Певица была замужем за другом детства менее трех дней в 2004 году. Недавно мужчина вновь заявил о себе, когда без спроса проник на помолвку артистки с возлюбленным Сэмом Асгари. Джейсон вошел в дом и попытался открыть спальню Спирс, но та была заперта. Все это время мужчина вел трансляцию в социальных сетях.
Суд также обвинил Джейсона в незаконном проникновении в жилище, вандализме и нанесении побоев.
Бритни Спирс вышла замуж за актера и фитнес-тренера Сэма Асгари. Церемония состоялась в Лос-Анджелесе, присутствовали около 60 гостей, в том числе актриса Дрю Бэрримор, певица Мадонна, актриса и певица Селена Гомес, а также светская львица Пэрис Хилтон и ее мать Кэти. Источники сообщили журналу, что на Спирс было надето платье от дома моды Versace и что она шла под венец под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.
В мае сообщалось, что Спирс потеряла
ребенка на ранней стадии беременности.