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ЕСПЧ призвал не допустить казни двоих британских пленных в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/kazn-1799249062.html
ЕСПЧ призвал не допустить казни двоих британских пленных в ДНР
ЕСПЧ призвал не допустить казни двоих британских пленных в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
ЕСПЧ призвал не допустить казни двоих британских пленных в ДНР
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), решения которого Россия не признает, заявил, что нужно не допустить исполнения смертного приговора в ДНР двум... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:23
2022-06-30T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
европейский суд по правам человека (еспч)
донецкая народная республика
великобритания
россия
украина
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), решения которого Россия не признает, заявил, что нужно не допустить исполнения смертного приговора в ДНР двум наемникам из Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, говорится в постановлении на сайте ЕСПЧ."Суд, в частности, указал правительству РФ, что, в соответствии с правилом 39 регламента суда, они должны гарантировать, что смертный приговор, вынесенный заявителям, не будет приведен в исполнение, гарантировать надлежащие условия их содержания под стражей и предоставить им любую необходимую медицинскую помощь и лекарства", - сказано в документе.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта, постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных судами РФ решений. Комментируя иск Украины, вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что постановления Европейского суда по правам человека не подлежат исполнению в РФ, политик также подчеркнул, что доказательств по обвинениям не представлено. В МИД РФ указывали, что ЕСПЧ внятно не ответил на материалы со свидетельствами о преступлениях, совершенных против жителей Донбасса.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Защита Пиннера подала кассация на приговор, Аслин и Брагим пока не обратились с такой просьбой. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220629/kazn-1799067280.html
https://ria.ru/20220624/aslin-1797841305.html
донецкая народная республика
великобритания
россия
украина
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в мире, европейский суд по правам человека (еспч), донецкая народная республика, великобритания, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:23 30.06.2022
 
ЕСПЧ призвал не допустить казни двоих британских пленных в ДНР

ЕСПЧ призвал не допустить казни британских наемников Пиннера и Аслина в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГраждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР
Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР . Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), решения которого Россия не признает, заявил, что нужно не допустить исполнения смертного приговора в ДНР двум наемникам из Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, говорится в постановлении на сайте ЕСПЧ.
"Суд, в частности, указал правительству РФ, что, в соответствии с правилом 39 регламента суда, они должны гарантировать, что смертный приговор, вынесенный заявителям, не будет приведен в исполнение, гарантировать надлежащие условия их содержания под стражей и предоставить им любую необходимую медицинскую помощь и лекарства", - сказано в документе.
Призываю его вмешаться – отец приговоренного к казни в ДНР марокканца обратился к Путину - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 17:51Специальная военная операция на Украине
Отец приговоренного к казни марокканца попросил Путина о помиловании сына
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта, постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных судами РФ решений. Комментируя иск Украины, вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что постановления Европейского суда по правам человека не подлежат исполнению в РФ, политик также подчеркнул, что доказательств по обвинениям не представлено. В МИД РФ указывали, что ЕСПЧ внятно не ответил на материалы со свидетельствами о преступлениях, совершенных против жителей Донбасса.
Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Защита Пиннера подала кассация на приговор, Аслин и Брагим пока не обратились с такой просьбой. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Эйден Аслин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 13:57Специальная военная операция на Украине
Британский наемник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Донецкая Народная РеспубликаВеликобританияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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