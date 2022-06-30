https://ria.ru/20220630/kaliningrad-1799216803.html

Москва и Минск смогут спокойно снабжать Калининград, заявил Лукашенко

Москва и Минск смогут спокойно снабжать Калининград, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.06.2022

Москва и Минск смогут спокойно снабжать Калининград, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Москвы достаточно сил и средств для доставки грузов в Калининград без всяких войн и напряжения. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:56

2022-06-30T11:56

2022-06-30T11:57

калининград

в мире

санкции в отношении россии

россия

литва

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Москвы достаточно сил и средств для доставки грузов в Калининград без всяких войн и напряжения."Уже объявили экономическую войну. Что такое транзит закрыть?.. Все кричат о каком-то Сувалкском коридоре. Мы с вами об этом не говорим, а они кричат. Они намекают? Так у нас с Россией достаточно сил и средств, чтобы доставить грузы в Калининград без всяких войн и напряжений", - сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Белорусский президент раскритиковал политику властей Литвы, отметив их чрезмерное рвение во введении ограничений против России и Белоруссии. "Я приводил пример с этой Литвой, спихивают все на Евросоюз: "это не мы, а Евросоюз принял решение". Так там решения принимаются консенсусом. Если видели, что это вредит или может навредить Литве - не голосуйте за это, и решение не будет принято, или примут с какими-то исключениями. Но они впереди паровоза бегут, всегда кричат: "Дави, трави". В ущерб своему государству. Для меня это неудивительно, я вижу, кто там ратует за такие вещи", - сказал Лукашенко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

калининград, в мире, санкции в отношении россии, россия, литва, белоруссия, александр лукашенко