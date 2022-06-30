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Русское искусство охотно покупают в Европе, заявил эксперт - РИА Новости, 30.06.2022
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Культура
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Русское искусство охотно покупают в Европе, заявил эксперт
Русское искусство охотно покупают в Европе, заявил эксперт - РИА Новости, 30.06.2022
Русское искусство охотно покупают в Европе, заявил эксперт
Русское искусство охотно приобретают на аукционах за рубежом, отечественное искусство по-прежнему выходит на торги, рассказал РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:51
2022-06-30T13:06
культура
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европа
sotheby's
культура
новости культуры
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Русское искусство охотно приобретают на аукционах за рубежом, отечественное искусство по-прежнему выходит на торги, рассказал РИА Новости вице-президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров (МККААД), Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга и Гильдии оценщиков, коллекционер и галерист Михаил Суслов.Ранее аукционные дома Sotheby's, Bonham's и Christie's отменили тематические аукционы русского искусства."Они (упомянутые выше аукционные дома - ред) отменили всего лишь тематические русские аукционы, но сами по себе предметы русского искусства на торги выходят. И их довольно охотно покупают в Европе. Сейчас был аукцион с русскими иконами – все разобрали", - сказал Суслов.Читайте полный текст интервью Михаила Суслова &gt;&gt;
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россия, европа, sotheby's , культура, новости культуры
11:51 30.06.2022 (обновлено: 13:06 30.06.2022)
 
Русское искусство охотно покупают в Европе, заявил эксперт

Галерист Суслов заявил, что русское искусство охотно приобретают на европейских аукционах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрием картин, возвращенных после выставок
Прием картин, возвращенных после выставок - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Прием картин, возвращенных после выставок. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Русское искусство охотно приобретают на аукционах за рубежом, отечественное искусство по-прежнему выходит на торги, рассказал РИА Новости вице-президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров (МККААД), Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга и Гильдии оценщиков, коллекционер и галерист Михаил Суслов.
Ранее аукционные дома Sotheby's, Bonham's и Christie's отменили тематические аукционы русского искусства.
"Они (упомянутые выше аукционные дома - ред) отменили всего лишь тематические русские аукционы, но сами по себе предметы русского искусства на торги выходят. И их довольно охотно покупают в Европе. Сейчас был аукцион с русскими иконами – все разобрали", - сказал Суслов.
Читайте полный текст интервью Михаила Суслова >>
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