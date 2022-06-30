https://ria.ru/20220630/iskusstvo-1799215089.html

Русское искусство охотно покупают в Европе, заявил эксперт

Русское искусство охотно покупают в Европе, заявил эксперт - РИА Новости, 30.06.2022

Русское искусство охотно покупают в Европе, заявил эксперт

Русское искусство охотно приобретают на аукционах за рубежом, отечественное искусство по-прежнему выходит на торги, рассказал РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:51

2022-06-30T11:51

2022-06-30T13:06

культура

россия

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sotheby's

культура

новости культуры

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Русское искусство охотно приобретают на аукционах за рубежом, отечественное искусство по-прежнему выходит на торги, рассказал РИА Новости вице-президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров (МККААД), Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга и Гильдии оценщиков, коллекционер и галерист Михаил Суслов.Ранее аукционные дома Sotheby's, Bonham's и Christie's отменили тематические аукционы русского искусства."Они (упомянутые выше аукционные дома - ред) отменили всего лишь тематические русские аукционы, но сами по себе предметы русского искусства на торги выходят. И их довольно охотно покупают в Европе. Сейчас был аукцион с русскими иконами – все разобрали", - сказал Суслов.Читайте полный текст интервью Михаила Суслова >>

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россия

европа

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, европа, sotheby's , культура, новости культуры