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"Ведомости" сообщили о прекращении поставок смартфонов Honor в Россию - РИА Новости, 30.06.2022
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"Ведомости" сообщили о прекращении поставок смартфонов Honor в Россию
"Ведомости" сообщили о прекращении поставок смартфонов Honor в Россию - РИА Новости, 30.06.2022
"Ведомости" сообщили о прекращении поставок смартфонов Honor в Россию
Китайский производитель Honor приостановил официальные поставки смартфонов в Россию, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T05:27
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экономика
технологии
россия
huawei technologies
китай
общество
армения
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Китайский производитель Honor приостановил официальные поставки смартфонов в Россию, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.Собеседники газеты утверждают, что импорт устройств прекратился еще в марте. Однако, по их словам, сейчас компания ищет партнеров в странах СНГ, например, в Армении и Грузии для ввоза гаджетов на российскую территорию с помощью параллельного импорта.Подчеркивается, что компания Honor уже достигла договоренности по этому вопросу в Узбекистане.Газета уточнила, что китайский производитель не делал официальных заявлений об уходе с российского рынка.Ранее источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Первой компания закрыла точку в торговом центре Ривьера в Москве 28 февраля. Далее та же участь постигла торговые точки в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. По данным источника, в начале 2022 года у Huawei было 19 официальных магазинов в России.
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экономика, технологии, россия, huawei technologies, китай, общество, армения, грузия, узбекистан
05:27 30.06.2022 (обновлено: 06:22 30.06.2022)
 
"Ведомости" сообщили о прекращении поставок смартфонов Honor в Россию

"Ведомости": Honor прекратил поставки смартфонов в Россию, но планирует вернуться на рынок

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСмартфон Honor
Смартфон Honor - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Китайский производитель Honor приостановил официальные поставки смартфонов в Россию, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Собеседники газеты утверждают, что импорт устройств прекратился еще в марте. Однако, по их словам, сейчас компания ищет партнеров в странах СНГ, например, в Армении и Грузии для ввоза гаджетов на российскую территорию с помощью параллельного импорта.

"Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию", — рассказал изданию источник.

Подчеркивается, что компания Honor уже достигла договоренности по этому вопросу в Узбекистане.
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Газета уточнила, что китайский производитель не делал официальных заявлений об уходе с российского рынка.
Ранее источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Первой компания закрыла точку в торговом центре Ривьера в Москве 28 февраля. Далее та же участь постигла торговые точки в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. По данным источника, в начале 2022 года у Huawei было 19 официальных магазинов в России.
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