https://ria.ru/20220608/huawei-1794098607.html
Huawei закрывает торговые точки в России, сообщил источник
Huawei закрывает торговые точки в России, сообщил источник - РИА Новости, 09.06.2022
Huawei закрывает торговые точки в России, сообщил источник
Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-08T19:36
2022-06-08T19:36
2022-06-09T01:06
экономика
россия
москва
новокузнецк
huawei technologies
в мире
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании.Первый магазин прекратил работу в торговом центре "Ривьера" в Москве еще 28 февраля. Затем закрылись подразделения в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. Таким образом, из 19 официальных магазинов продолжают функционировать только 15.По словам источника, основная причина закрытия заключается в дефиците продукции на складах, а также снижении спроса на смартфоны. Собеседник РИА Новости предположил, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины.Агентство направило представительству компании в Москве запрос на официальный комментарий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, новокузнецк, huawei technologies, в мире
19:36 08.06.2022 (обновлено: 01:06 09.06.2022)
Huawei закрывает торговые точки в России, сообщил источник
Китайская компания Huawei закрыла 4 из 19 своих магазинов в России из-за дефицита товара
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании.
Первый магазин прекратил работу в торговом центре "Ривьера" в Москве еще 28 февраля. Затем закрылись подразделения в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. Таким образом, из 19 официальных магазинов продолжают функционировать только 15.
По словам источника, основная причина закрытия заключается в дефиците продукции на складах, а также снижении спроса на смартфоны. Собеседник РИА Новости предположил, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины.
Агентство направило представительству компании в Москве запрос на официальный комментарий.