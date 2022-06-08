Рейтинг@Mail.ru
Huawei закрывает торговые точки в России, сообщил источник - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/huawei-1794098607.html
Huawei закрывает торговые точки в России, сообщил источник
Huawei закрывает торговые точки в России, сообщил источник - РИА Новости, 09.06.2022
Huawei закрывает торговые точки в России, сообщил источник
Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-08T19:36
2022-06-09T01:06
экономика
россия
москва
новокузнецк
huawei technologies
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763870270_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a41d9751d31c8226b20174db8c3ecac.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании.Первый магазин прекратил работу в торговом центре "Ривьера" в Москве еще 28 февраля. Затем закрылись подразделения в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. Таким образом, из 19 официальных магазинов продолжают функционировать только 15.По словам источника, основная причина закрытия заключается в дефиците продукции на складах, а также снижении спроса на смартфоны. Собеседник РИА Новости предположил, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины.Агентство направило представительству компании в Москве запрос на официальный комментарий.
россия
москва
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763870270_151:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_5843f3b07d0c3588625fbba2a6237132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, новокузнецк, huawei technologies, в мире
19:36 08.06.2022 (обновлено: 01:06 09.06.2022)
 
Huawei закрывает торговые точки в России, сообщил источник

Китайская компания Huawei закрыла 4 из 19 своих магазинов в России из-за дефицита товара

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Huawei
Логотип Huawei - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Huawei . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании.
Первый магазин прекратил работу в торговом центре "Ривьера" в Москве еще 28 февраля. Затем закрылись подразделения в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. Таким образом, из 19 официальных магазинов продолжают функционировать только 15.
По словам источника, основная причина закрытия заключается в дефиците продукции на складах, а также снижении спроса на смартфоны. Собеседник РИА Новости предположил, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины.
Агентство направило представительству компании в Москве запрос на официальный комментарий.
 
ЭкономикаРоссияМоскваНовокузнецкHuawei TechnologiesВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала