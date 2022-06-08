https://ria.ru/20220608/huawei-1794098607.html

Huawei закрывает торговые точки в России, сообщил источник

Huawei закрывает торговые точки в России, сообщил источник - РИА Новости, 09.06.2022

Huawei закрывает торговые точки в России, сообщил источник

Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-08T19:36

2022-06-08T19:36

2022-06-09T01:06

экономика

россия

москва

новокузнецк

huawei technologies

в мире

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании.Первый магазин прекратил работу в торговом центре "Ривьера" в Москве еще 28 февраля. Затем закрылись подразделения в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. Таким образом, из 19 официальных магазинов продолжают функционировать только 15.По словам источника, основная причина закрытия заключается в дефиците продукции на складах, а также снижении спроса на смартфоны. Собеседник РИА Новости предположил, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины.Агентство направило представительству компании в Москве запрос на официальный комментарий.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, москва, новокузнецк, huawei technologies, в мире