https://ria.ru/20220630/gosdolg-1799181272.html

В Совбезе назвали госдолг США и Японии неадекватным

В Совбезе назвали госдолг США и Японии неадекватным - РИА Новости, 30.06.2022

В Совбезе назвали госдолг США и Японии неадекватным

Государственный долг двух государств - США и Японии - сегодня приближается к половине ВВП всего земного шара, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:13

2022-06-30T10:13

2022-06-30T11:34

в мире

сша

япония

токио

совет безопасности рф

александр венедиктов

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Государственный долг двух государств - США и Японии - сегодня приближается к половине ВВП всего земного шара, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.Отвечая на вопрос, как такое могло такое произойти с ведущими экономиками мира, он сказал: "Спросите любого специалиста по финансовой грамотности: если кто-то берет все новые займы, пытаясь решить проблему уже имеющихся, то это либо неадекватный человек, либо мошенник, у которого изначально не было намерения отдавать долги. С государствами все ровно так же".Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>

https://ria.ru/20220630/ssha-1799178308.html

сша

япония

токио

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, япония, токио, совет безопасности рф, александр венедиктов