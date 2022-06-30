https://ria.ru/20220630/gosdolg-1799181272.html
В Совбезе назвали госдолг США и Японии неадекватным
В Совбезе назвали госдолг США и Японии неадекватным - РИА Новости, 30.06.2022
В Совбезе назвали госдолг США и Японии неадекватным
Государственный долг двух государств - США и Японии - сегодня приближается к половине ВВП всего земного шара, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:13
2022-06-30T10:13
2022-06-30T11:34
в мире
сша
япония
токио
совет безопасности рф
александр венедиктов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Государственный долг двух государств - США и Японии - сегодня приближается к половине ВВП всего земного шара, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.Отвечая на вопрос, как такое могло такое произойти с ведущими экономиками мира, он сказал: "Спросите любого специалиста по финансовой грамотности: если кто-то берет все новые займы, пытаясь решить проблему уже имеющихся, то это либо неадекватный человек, либо мошенник, у которого изначально не было намерения отдавать долги. С государствами все ровно так же".Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, япония, токио, совет безопасности рф, александр венедиктов
10:13 30.06.2022 (обновлено: 11:34 30.06.2022)
В Совбезе назвали госдолг США и Японии неадекватным
Замсекретаря Совбеза Венедиктов: госдолг США и Японии приближается к половине мирового ВВП
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Государственный долг двух государств - США и Японии - сегодня приближается к половине ВВП всего земного шара, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Только вдумайтесь. Совокупный ВВП всего мира составляет 80-90 триллионов долларов. Госдолг США
на данный момент - более 30 триллионов, и увеличивается он буквально не по дням, а по часам. Мы с вами только пять минут беседуем, а за это время он вырос миллиона на три. Долг Токио
уже приближается к 10 триллионам, это более чем в 2,5 раза больше ВВП страны. Получается, что всего у двух стран коллективного Запада государственный долг стремительно приближается к половине ВВП всего земного шара", - сказал Венедиктов.
Отвечая на вопрос, как такое могло такое произойти с ведущими экономиками мира, он сказал: "Спросите любого специалиста по финансовой грамотности: если кто-то берет все новые займы, пытаясь решить проблему уже имеющихся, то это либо неадекватный человек, либо мошенник, у которого изначально не было намерения отдавать долги. С государствами все ровно так же".