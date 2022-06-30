https://ria.ru/20220630/germaniya-1799166702.html

В бундестаге пожаловались на вред от санкций для немецкого бизнеса

В бундестаге пожаловались на вред от санкций для немецкого бизнеса - РИА Новости, 30.06.2022

В бундестаге пожаловались на вред от санкций для немецкого бизнеса

Санкции вредят, в первую очередь, немецкому бизнесу и простым людям, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:32

2022-06-30T09:32

2022-06-30T10:25

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Санкции вредят, в первую очередь, немецкому бизнесу и простым людям, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт."Санкции абсолютно контрпродуктивны и, в первую очередь, вредят нам самим. И не в последнюю очередь, конечно, отношениям между двумя странами", - добавил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью Евгения Шмидта >>

https://ria.ru/20220622/gaz-1797413639.html

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