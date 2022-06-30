09:32 30.06.2022 (обновлено: 10:25 30.06.2022)
В бундестаге пожаловались на вред от санкций для немецкого бизнеса
Депутат бундестага Шмидт заявил о вреде санкций против России для немецкого бизнеса
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Санкции вредят, в первую очередь, немецкому бизнесу и простым людям, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.
"Идет санкционная война, и тут уже страдает бизнес с обеих сторон. Я лично и фракция "Альтернатива для Германии" открыто выступаем против санкций. Потому что санкции вредят, в первую очередь, немецкому бизнесу и простым людям – растут цены на многие продукты, ухудшается качество жизни – без достижения каких-либо результатов", - сказал депутат.
"Санкции абсолютно контрпродуктивны и, в первую очередь, вредят нам самим. И не в последнюю очередь, конечно, отношениям между двумя странами", - добавил собеседник агентства.