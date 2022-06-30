Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге заявили о желании договариваться с Москвой - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/germaniya-1799164401.html
В бундестаге заявили о желании договариваться с Москвой
В бундестаге заявили о желании договариваться с Москвой - РИА Новости, 30.06.2022
В бундестаге заявили о желании договариваться с Москвой
Нужно уметь договариваться и выстраивать конструктивные отношения с Россией, без санкционной политики, для этого и существует дипломатия, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:20
2022-06-30T10:18
в мире
германия
бундестаг германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нужно уметь договариваться и выстраивать конструктивные отношения с Россией, без санкционной политики, для этого и существует дипломатия, сообщил в интервью РИА Новости депутат бундестага, уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.Читайте полный текст интервью Евгения Шмидта &gt;&gt;
https://ria.ru/20220317/germaniya-1778586767.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, бундестаг германии
09:20 30.06.2022 (обновлено: 10:18 30.06.2022)
 
В бундестаге заявили о желании договариваться с Москвой

Депутат бундестага Шмидт призвал выстраивать конструктивные отношения с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нужно уметь договариваться и выстраивать конструктивные отношения с Россией, без санкционной политики, для этого и существует дипломатия, сообщил в интервью РИА Новости депутат бундестага, уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.
"Мы хотели бы выстраивать конструктивные отношения, без санкционной политики. Нужно уметь договариваться. Для этого и существует дипломатия. Санкции, как правило, не достигают поставленных результатов", - сказал депутат.
Читайте полный текст интервью Евгения Шмидта >>
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:36
Эксперты рассказали о перспективах отношений России и Германии при Шольце
 
В миреГерманияБундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала