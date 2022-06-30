https://ria.ru/20220630/germaniya-1799164401.html

В бундестаге заявили о желании договариваться с Москвой

В бундестаге заявили о желании договариваться с Москвой - РИА Новости, 30.06.2022

В бундестаге заявили о желании договариваться с Москвой

Нужно уметь договариваться и выстраивать конструктивные отношения с Россией, без санкционной политики, для этого и существует дипломатия, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:20

2022-06-30T09:20

2022-06-30T10:18

в мире

германия

бундестаг германии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нужно уметь договариваться и выстраивать конструктивные отношения с Россией, без санкционной политики, для этого и существует дипломатия, сообщил в интервью РИА Новости депутат бундестага, уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.Читайте полный текст интервью Евгения Шмидта >>

https://ria.ru/20220317/germaniya-1778586767.html

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