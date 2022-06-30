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В бундестаге заявили о желании договариваться с Москвой
В бундестаге заявили о желании договариваться с Москвой - РИА Новости, 30.06.2022
В бундестаге заявили о желании договариваться с Москвой
Нужно уметь договариваться и выстраивать конструктивные отношения с Россией, без санкционной политики, для этого и существует дипломатия, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:20
2022-06-30T09:20
2022-06-30T10:18
в мире
германия
бундестаг германии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нужно уметь договариваться и выстраивать конструктивные отношения с Россией, без санкционной политики, для этого и существует дипломатия, сообщил в интервью РИА Новости депутат бундестага, уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.Читайте полный текст интервью Евгения Шмидта >>
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в мире, германия, бундестаг германии
09:20 30.06.2022 (обновлено: 10:18 30.06.2022)
В бундестаге заявили о желании договариваться с Москвой
Депутат бундестага Шмидт призвал выстраивать конструктивные отношения с Россией