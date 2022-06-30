https://ria.ru/20220630/germaniya-1799163710.html

Дела о русофобии в ФРГ будут доходить до суда, заявил депутат бундестага

Дела о русофобии в ФРГ будут доходить до суда, заявил депутат бундестага - РИА Новости, 30.06.2022

Дела о русофобии в ФРГ будут доходить до суда, заявил депутат бундестага

При вопиющих случаях русофобии в Германии представители новой некоммерческой организации по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:18

2022-06-30T09:18

2022-06-30T10:17

в мире

германия

бундестаг германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_520462f1e9c1e6af6db62e295b282f4c.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. При вопиющих случаях русофобии в Германии представители новой некоммерческой организации по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) намерены доводить дела до суда с привлечением своих адвокатов, сообщил в интервью РИА Новости соучредитель этой НКО, депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт."Естественно, да. Наш адвокат настроен решительно", - сказал Шмидт, отвечая на вопрос, планируют ли представители новой организации в Германии отстаивать права тех, кто подвергся дискриминации из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения.Читайте полный текст интервью Евгения Шмидта >>

https://ria.ru/20220630/nko-1799151161.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, бундестаг германии