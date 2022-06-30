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Дела о русофобии в ФРГ будут доходить до суда, заявил депутат бундестага - РИА Новости, 30.06.2022
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Дела о русофобии в ФРГ будут доходить до суда, заявил депутат бундестага
Дела о русофобии в ФРГ будут доходить до суда, заявил депутат бундестага - РИА Новости, 30.06.2022
Дела о русофобии в ФРГ будут доходить до суда, заявил депутат бундестага
При вопиющих случаях русофобии в Германии представители новой некоммерческой организации по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:18
2022-06-30T10:17
в мире
германия
бундестаг германии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. При вопиющих случаях русофобии в Германии представители новой некоммерческой организации по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) намерены доводить дела до суда с привлечением своих адвокатов, сообщил в интервью РИА Новости соучредитель этой НКО, депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт."Естественно, да. Наш адвокат настроен решительно", - сказал Шмидт, отвечая на вопрос, планируют ли представители новой организации в Германии отстаивать права тех, кто подвергся дискриминации из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения.Читайте полный текст интервью Евгения Шмидта &gt;&gt;
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в мире, германия, бундестаг германии
09:18 30.06.2022 (обновлено: 10:17 30.06.2022)
 
Дела о русофобии в ФРГ будут доходить до суда, заявил депутат бундестага

Депутат бундестага: при вопиющих случаях русофобии в ФРГ дело будет доведено до суда

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. При вопиющих случаях русофобии в Германии представители новой некоммерческой организации по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) намерены доводить дела до суда с привлечением своих адвокатов, сообщил в интервью РИА Новости соучредитель этой НКО, депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.
"Естественно, да. Наш адвокат настроен решительно", - сказал Шмидт, отвечая на вопрос, планируют ли представители новой организации в Германии отстаивать права тех, кто подвергся дискриминации из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения.
"И при вопиющих случаях мы должны показать, что люди не предоставлены здесь самим себе, что в рамках нашей правовой системы мы будем отстаивать права граждан и не допускать подобного рода дискриминаций. Будем освещать такие инциденты и в прессе, и в социальных сетях", - добавил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью Евгения Шмидта >>
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 05:09
В Германии создали организацию по проблемам дискриминации русских
 
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