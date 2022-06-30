09:18 30.06.2022 (обновлено: 10:17 30.06.2022)
Дела о русофобии в ФРГ будут доходить до суда, заявил депутат бундестага
Депутат бундестага: при вопиющих случаях русофобии в ФРГ дело будет доведено до суда
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. При вопиющих случаях русофобии в Германии представители новой некоммерческой организации по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) намерены доводить дела до суда с привлечением своих адвокатов, сообщил в интервью РИА Новости соучредитель этой НКО, депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.
"Естественно, да. Наш адвокат настроен решительно", - сказал Шмидт, отвечая на вопрос, планируют ли представители новой организации в Германии отстаивать права тех, кто подвергся дискриминации из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения.
"И при вопиющих случаях мы должны показать, что люди не предоставлены здесь самим себе, что в рамках нашей правовой системы мы будем отстаивать права граждан и не допускать подобного рода дискриминаций. Будем освещать такие инциденты и в прессе, и в социальных сетях", - добавил собеседник агентства.