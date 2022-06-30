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Россия не будет закрывать окно в Европу, заявили в Совбезе - РИА Новости, 30.06.2022
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Россия не будет закрывать окно в Европу, заявили в Совбезе
Россия не будет закрывать окно в Европу, заявили в Совбезе - РИА Новости, 30.06.2022
Россия не будет закрывать окно в Европу, заявили в Совбезе
Россия не будет закрывать окно в Европу, но через него нельзя допустить проникновения вреда, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:25
2022-06-30T11:35
общество
россия
совет безопасности рф
евросоюз
петр i
китай
александр венедиктов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия не будет закрывать окно в Европу, но через него нельзя допустить проникновения вреда, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Наша страна слишком обширна, уникальна и многолика в историческом, духовном, культурном отношении, чтобы быть частью чего-то", - пояснил Венедиктов. По его словам, Петр I был прагматиком, у которого имелась конкретная заинтересованность в получении новых технологий, знаний, институтов. "При этом он и в другие направления тоже стремился прорубать окна, активно налаживал связи с Китаем, Персией, готовил экспедиции к тихоокеанскому побережью Америки", - сказал замсекретаря Совбеза.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова &gt;&gt;
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общество, россия, совет безопасности рф, евросоюз, петр i, китай, александр венедиктов
10:25 30.06.2022 (обновлено: 11:35 30.06.2022)
 
Россия не будет закрывать окно в Европу, заявили в Совбезе

Заместитель Патрушева Венедиктов: Россия не будет закрывать окно в Европу

© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкСобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия не будет закрывать окно в Европу, но через него нельзя допустить проникновения вреда, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Окно в Европу закрывать не будем, но сделаем все возможное, чтобы через это окно к нам не пробралось ничего, что может России навредить. Разумеется, развивая при этом и другие региональные направления, которые в нынешних условиях приобретают особую актуальность", - сказал Венедиктов. История учит тому, что у России есть только один верный путь – оставаться Россией, не пытаясь себя причислить ни к какому конкретному региону, подчеркнул собеседник.
"Наша страна слишком обширна, уникальна и многолика в историческом, духовном, культурном отношении, чтобы быть частью чего-то", - пояснил Венедиктов. По его словам, Петр I был прагматиком, у которого имелась конкретная заинтересованность в получении новых технологий, знаний, институтов. "При этом он и в другие направления тоже стремился прорубать окна, активно налаживал связи с Китаем, Персией, готовил экспедиции к тихоокеанскому побережью Америки", - сказал замсекретаря Совбеза.
Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>
Москва - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 07:53
Историк: открытое Петром I окно в Европу находится "в режиме проветривания"
 
ОбществоРоссияСовет Безопасности РФЕвросоюзПетр IКитайАлександр Венедиктов
 
 
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