https://ria.ru/20220630/evropa-1799184180.html

Россия не будет закрывать окно в Европу, заявили в Совбезе

Россия не будет закрывать окно в Европу, заявили в Совбезе - РИА Новости, 30.06.2022

Россия не будет закрывать окно в Европу, заявили в Совбезе

Россия не будет закрывать окно в Европу, но через него нельзя допустить проникновения вреда, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:25

2022-06-30T10:25

2022-06-30T11:35

общество

россия

совет безопасности рф

евросоюз

петр i

китай

александр венедиктов

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия не будет закрывать окно в Европу, но через него нельзя допустить проникновения вреда, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Наша страна слишком обширна, уникальна и многолика в историческом, духовном, культурном отношении, чтобы быть частью чего-то", - пояснил Венедиктов. По его словам, Петр I был прагматиком, у которого имелась конкретная заинтересованность в получении новых технологий, знаний, институтов. "При этом он и в другие направления тоже стремился прорубать окна, активно налаживал связи с Китаем, Персией, готовил экспедиции к тихоокеанскому побережью Америки", - сказал замсекретаря Совбеза.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>

https://ria.ru/20220408/okno-1782429329.html

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китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет безопасности рф, евросоюз, петр i, китай, александр венедиктов