10:25 30.06.2022 (обновлено: 11:35 30.06.2022)
Россия не будет закрывать окно в Европу, заявили в Совбезе
Заместитель Патрушева Венедиктов: Россия не будет закрывать окно в Европу
© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкСобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия не будет закрывать окно в Европу, но через него нельзя допустить проникновения вреда, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Окно в Европу закрывать не будем, но сделаем все возможное, чтобы через это окно к нам не пробралось ничего, что может России навредить. Разумеется, развивая при этом и другие региональные направления, которые в нынешних условиях приобретают особую актуальность", - сказал Венедиктов. История учит тому, что у России есть только один верный путь – оставаться Россией, не пытаясь себя причислить ни к какому конкретному региону, подчеркнул собеседник.
"Наша страна слишком обширна, уникальна и многолика в историческом, духовном, культурном отношении, чтобы быть частью чего-то", - пояснил Венедиктов. По его словам, Петр I был прагматиком, у которого имелась конкретная заинтересованность в получении новых технологий, знаний, институтов. "При этом он и в другие направления тоже стремился прорубать окна, активно налаживал связи с Китаем, Персией, готовил экспедиции к тихоокеанскому побережью Америки", - сказал замсекретаря Совбеза.