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Россия ограничила экспорт риса и кормовых добавок до конца года - РИА Новости, 30.06.2022
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Россия ограничила экспорт риса и кормовых добавок до конца года
Россия ограничила экспорт риса и кормовых добавок до конца года - РИА Новости, 30.06.2022
Россия ограничила экспорт риса и кормовых добавок до конца года
Правительство РФ временно, до конца года, ограничило вывоз из России кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:22
2022-06-30T22:22
экономика
здоровье - общество
оксана лут
россия
абхазия
южная осетия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правительство РФ временно, до конца года, ограничило вывоз из России кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России", сообщила пресс-служба.Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.В частности, временные ограничения на экспорт вывоз введены в отношении L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина - важных кормовых аминокислот, необходимых для полноценного рациона животных."Решение позволит предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке", - подчеркнули в пресс-службе.При этом временный запрет не распространяется на вывоз этих веществ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики, а также в целях оказания международной гуманитарной помощи.В свою очередь, ограничения на экспорт риса и рисовой крупы не будут распространяться на вывоз в страны ЕАЭС и в рамках международных межправительственных соглашений.По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, принятые решения позволят полностью обеспечить внутренний рынок необходимой продукцией: запрет на экспорт аминокислот будет способствовать сохранению положительной динамики в животноводстве, а ограничения в отношении риса и крупы помогут исключить риски их дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей.
https://ria.ru/20220630/zerno-1799305994.html
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экономика, здоровье - общество, оксана лут, россия, абхазия, южная осетия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийский экономический союз
22:22 30.06.2022
 
Россия ограничила экспорт риса и кормовых добавок до конца года

Правительство ограничило экспорт кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы до конца года

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКомбайн, убирающий рис с поля на Кубани
Комбайн, убирающий рис с поля на Кубани - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Комбайн, убирающий рис с поля на Кубани. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правительство РФ временно, до конца года, ограничило вывоз из России кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России", сообщила пресс-служба.
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Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.
В частности, временные ограничения на экспорт вывоз введены в отношении L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина - важных кормовых аминокислот, необходимых для полноценного рациона животных.
"Решение позволит предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке", - подчеркнули в пресс-службе.
При этом временный запрет не распространяется на вывоз этих веществ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики, а также в целях оказания международной гуманитарной помощи.
В свою очередь, ограничения на экспорт риса и рисовой крупы не будут распространяться на вывоз в страны ЕАЭС и в рамках международных межправительственных соглашений.
По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, принятые решения позволят полностью обеспечить внутренний рынок необходимой продукцией: запрет на экспорт аминокислот будет способствовать сохранению положительной динамики в животноводстве, а ограничения в отношении риса и крупы помогут исключить риски их дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей.
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