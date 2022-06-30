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Джонсон пренебрег протокольными обязательствами перед ужином глав НАТО - РИА Новости, 30.06.2022
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Джонсон пренебрег протокольными обязательствами перед ужином глав НАТО
Джонсон пренебрег протокольными обязательствами перед ужином глав НАТО - РИА Новости, 30.06.2022
Джонсон пренебрег протокольными обязательствами перед ужином глав НАТО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пренебрег протокольными обязательствами перед торжественным ужином глав государств и правительств стран НАТО в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:02
2022-06-30T12:04
в мире
мадрид
нато
евросоюз
европейский совет
великобритания
борис джонсон
австралия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пренебрег протокольными обязательствами перед торжественным ужином глав государств и правительств стран НАТО в Национальном музее Прадо в Мадриде и направился смотреть картины, сообщает испанское издание 20 minutos.Газета назвала Джонсона "самым большим поклонником музея Прадо"."Очарованный красотой сокровищ музея Прадо, премьер Соединенного Королевства без колебаний отделился от других глав государств и правительств, чтобы полюбоваться сокровищами, хранящимися в музее, уклоняясь от своих протокольных обязательств", - пишет издание.Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
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в мире, мадрид, нато, евросоюз, европейский совет, великобритания, борис джонсон, австралия, новая зеландия
12:02 30.06.2022 (обновлено: 12:04 30.06.2022)
 
Джонсон пренебрег протокольными обязательствами перед ужином глав НАТО

Джонсон пренебрег обязательствами перед ужином глав НАТО и направился смотреть картины

© AP Photo / Bernat ArmangueПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пренебрег протокольными обязательствами перед торжественным ужином глав государств и правительств стран НАТО в Национальном музее Прадо в Мадриде и направился смотреть картины, сообщает испанское издание 20 minutos.
Газета назвала Джонсона "самым большим поклонником музея Прадо".
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"Очарованный красотой сокровищ музея Прадо, премьер Соединенного Королевства без колебаний отделился от других глав государств и правительств, чтобы полюбоваться сокровищами, хранящимися в музее, уклоняясь от своих протокольных обязательств", - пишет издание.
Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
 
В миреМадридНАТОЕвросоюзЕвропейский советВеликобританияБорис ДжонсонАвстралияНовая Зеландия
 
 
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