12:02 30.06.2022 (обновлено: 12:04 30.06.2022)
Джонсон пренебрег протокольными обязательствами перед ужином глав НАТО
Джонсон пренебрег обязательствами перед ужином глав НАТО и направился смотреть картины
© AP Photo / Bernat ArmangueПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде
© AP Photo / Bernat Armangue
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пренебрег протокольными обязательствами перед торжественным ужином глав государств и правительств стран НАТО в Национальном музее Прадо в Мадриде и направился смотреть картины, сообщает испанское издание 20 minutos.
Газета назвала Джонсона "самым большим поклонником музея Прадо".
"Очарованный красотой сокровищ музея Прадо, премьер Соединенного Королевства без колебаний отделился от других глав государств и правительств, чтобы полюбоваться сокровищами, хранящимися в музее, уклоняясь от своих протокольных обязательств", - пишет издание.
Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.