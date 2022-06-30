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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:36

2022-06-30T15:36

2022-06-30T15:36

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.56 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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