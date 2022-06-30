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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 30.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:36
2022-06-30T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.56 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
15:36 30.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.56 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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