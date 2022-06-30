https://ria.ru/20220630/donetsk-1799279937.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:55
2022-06-30T14:55
2022-06-30T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецк (днр)
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.35 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, в 14.21 войска Украины выпустили 29 гранат из автоматического гранатомета станкового (АГС) по Новобахмутовке в ДНР.
https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html
донбасс
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
14:55 30.06.2022 (обновлено: 15:02 30.06.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Кировскому району Донецка