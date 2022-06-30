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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:55

2022-06-30T14:55

2022-06-30T15:02

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.35 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, в 14.21 войска Украины выпустили 29 гранат из автоматического гранатомета станкового (АГС) по Новобахмутовке в ДНР.

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

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Ольга Фомченкова

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