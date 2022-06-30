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Комиссия по биолабораториям США на Украине представит доклад Путину - РИА Новости, 30.06.2022
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Комиссия по биолабораториям США на Украине представит доклад Путину
Комиссия по биолабораториям США на Украине представит доклад Путину - РИА Новости, 30.06.2022
Комиссия по биолабораториям США на Украине представит доклад Путину
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине представит доклад о своей деятельности Госдуме, Совфеду, а также... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:44
2022-06-30T15:44
россия
политика
госдума рф
совет федерации рф
ирина яровая
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине представит доклад о своей деятельности Госдуме, Совфеду, а также правительству РФ и президенту России Владимиру Путину, сообщила журналистам вице-спикер ГД и сопредседатель комиссии Ирина Яровая.Ранее в четверг Яровая сообщила, что парламентская комиссия будет готова представить досье о работе лабораторий и итоговый доклад о своей деятельности уже осенью."Планируем осенью, проводя дельнейшую работу, выйти на формирование официального доклада, который можно было бы представить Госдуме, Совету Федерации, правительству РФ и президенту", - отметила она.
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россия, политика, госдума рф, совет федерации рф, ирина яровая
15:44 30.06.2022
 
Комиссия по биолабораториям США на Украине представит доклад Путину

Яровая: комиссия по лабораториям США на Украине представит доклад Путину и правительству

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине представит доклад о своей деятельности Госдуме, Совфеду, а также правительству РФ и президенту России Владимиру Путину, сообщила журналистам вице-спикер ГД и сопредседатель комиссии Ирина Яровая.
Ранее в четверг Яровая сообщила, что парламентская комиссия будет готова представить досье о работе лабораторий и итоговый доклад о своей деятельности уже осенью.
"Планируем осенью, проводя дельнейшую работу, выйти на формирование официального доклада, который можно было бы представить Госдуме, Совету Федерации, правительству РФ и президенту", - отметила она.
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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РоссияПолитикаГосдума РФСовет Федерации РФИрина Яровая
 
 
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