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Комиссия по биолабораториям США на Украине представит доклад Путину
Комиссия по биолабораториям США на Украине представит доклад Путину - РИА Новости, 30.06.2022
Комиссия по биолабораториям США на Украине представит доклад Путину
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине представит доклад о своей деятельности Госдуме, Совфеду, а также... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:44
2022-06-30T15:44
2022-06-30T15:44
россия
политика
госдума рф
совет федерации рф
ирина яровая
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине представит доклад о своей деятельности Госдуме, Совфеду, а также правительству РФ и президенту России Владимиру Путину, сообщила журналистам вице-спикер ГД и сопредседатель комиссии Ирина Яровая.Ранее в четверг Яровая сообщила, что парламентская комиссия будет готова представить досье о работе лабораторий и итоговый доклад о своей деятельности уже осенью."Планируем осенью, проводя дельнейшую работу, выйти на формирование официального доклада, который можно было бы представить Госдуме, Совету Федерации, правительству РФ и президенту", - отметила она.
https://ria.ru/20220626/ssha-1798273883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, госдума рф, совет федерации рф, ирина яровая
Комиссия по биолабораториям США на Украине представит доклад Путину
Яровая: комиссия по лабораториям США на Украине представит доклад Путину и правительству