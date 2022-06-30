https://ria.ru/20220630/doklad-1799298670.html

Комиссия по биолабораториям США на Украине представит доклад Путину

Комиссия по биолабораториям США на Украине представит доклад Путину - РИА Новости, 30.06.2022

Комиссия по биолабораториям США на Украине представит доклад Путину

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине представит доклад о своей деятельности Госдуме, Совфеду, а также... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:44

2022-06-30T15:44

2022-06-30T15:44

россия

политика

госдума рф

совет федерации рф

ирина яровая

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине представит доклад о своей деятельности Госдуме, Совфеду, а также правительству РФ и президенту России Владимиру Путину, сообщила журналистам вице-спикер ГД и сопредседатель комиссии Ирина Яровая.Ранее в четверг Яровая сообщила, что парламентская комиссия будет готова представить досье о работе лабораторий и итоговый доклад о своей деятельности уже осенью."Планируем осенью, проводя дельнейшую работу, выйти на формирование официального доклада, который можно было бы представить Госдуме, Совету Федерации, правительству РФ и президенту", - отметила она.

https://ria.ru/20220626/ssha-1798273883.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, госдума рф, совет федерации рф, ирина яровая