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Полюс глобального потепления найден в российской Арктике - РИА Новости, 30.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220630/arktika-1799349825.html
Полюс глобального потепления найден в российской Арктике
Полюс глобального потепления найден в российской Арктике - РИА Новости, 30.06.2022
Полюс глобального потепления найден в российской Арктике
Изменение климата сильнее всего ощущается в Арктике, в отдельных северных районах среднегодовое потепление намного превышает мировые показатели. К таким выводам РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:23
2022-06-30T17:23
наука
космос - риа наука
арктика
шпицберген
земля франца-иосифа
санкт-петербургский государственный университет
климат
глобальное потепление
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Изменение климата сильнее всего ощущается в Арктике, в отдельных северных районах среднегодовое потепление намного превышает мировые показатели. К таким выводам в ходе совместной работы пришли российские и норвежские ученые, сообщили РИА Новости в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).Ученые из ААНИИ совместно с коллегами из норвежского Метеорологического института, Санкт-Петербургского государственного университета и Полярного геофизического института провели масштабный анализ данных, собранных спутниками за период 1981–2020 годов в районе Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа. Исследователей интересовали, в частности, температура приземного слоя воздуха, температура и соленость поверхности моря, скорость таяния льдов и другие показатели.В результате ученые нашли своеобразные "полюса потепления" — места, где температура повышается наиболее интенсивно. На норвежском острове Карла XII на северо-востоке от архипелага Шпицбергена среднегодовое повышение температуры составило 2,7 °C за десятилетие, а в осенний период — 4°C. На втором месте — российский остров Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа, где повышение за декаду составило 2,2°C (зимой — на 3,8°C).В целом быстрее всего разогреваются северная и восточная части Баренцева региона. За 40 лет темпы потепления там оказались вдвое выше, чем считалось ранее, а в последние двадцать лет (с 2001 по 2020 годы) усилились.Особенно заметно средняя температура в Арктике повышается в холодный период года, тогда как летом либо стабильна, либо меняется незначительно (от 0 до 0,7°C за десятилетие).Потепление в Арктике ученые связывают с повышением температуры поверхности моря и значительным сокращением площади морского льда. В разных частях Баренцева моря потери составляют от 7 до 25% за десятилетие. По сравнению с 1980-ми среднегодовая площадь ледяного покрова в регионе сократилась на 40% и сейчас составляет около 330 тыс. кв. км.
https://ria.ru/20220621/arktika-1796837804.html
арктика
шпицберген
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космос - риа наука, арктика, шпицберген, земля франца-иосифа, санкт-петербургский государственный университет, климат, глобальное потепление, потепление
17:23 30.06.2022
 

Полюс глобального потепления найден в российской Арктике

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник охраны Национального Парка "Русская Арктика" во время высадки на остров Хейса. Федеральный заказник "Земля Франца Иосифа"
Сотрудник охраны Национального Парка Русская Арктика во время высадки на остров Хейса. Федеральный заказник Земля Франца Иосифа - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Изменение климата сильнее всего ощущается в Арктике, в отдельных северных районах среднегодовое потепление намного превышает мировые показатели. К таким выводам в ходе совместной работы пришли российские и норвежские ученые, сообщили РИА Новости в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).
Ученые из ААНИИ совместно с коллегами из норвежского Метеорологического института, Санкт-Петербургского государственного университета и Полярного геофизического института провели масштабный анализ данных, собранных спутниками за период 1981–2020 годов в районе Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа. Исследователей интересовали, в частности, температура приземного слоя воздуха, температура и соленость поверхности моря, скорость таяния льдов и другие показатели.
В результате ученые нашли своеобразные "полюса потепления" — места, где температура повышается наиболее интенсивно. На норвежском острове Карла XII на северо-востоке от архипелага Шпицбергена среднегодовое повышение температуры составило 2,7 °C за десятилетие, а в осенний период — 4°C. На втором месте — российский остров Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа, где повышение за декаду составило 2,2°C (зимой — на 3,8°C).
В целом быстрее всего разогреваются северная и восточная части Баренцева региона. За 40 лет темпы потепления там оказались вдвое выше, чем считалось ранее, а в последние двадцать лет (с 2001 по 2020 годы) усилились.
Особенно заметно средняя температура в Арктике повышается в холодный период года, тогда как летом либо стабильна, либо меняется незначительно (от 0 до 0,7°C за десятилетие).
Потепление в Арктике ученые связывают с повышением температуры поверхности моря и значительным сокращением площади морского льда. В разных частях Баренцева моря потери составляют от 7 до 25% за десятилетие. По сравнению с 1980-ми среднегодовая площадь ледяного покрова в регионе сократилась на 40% и сейчас составляет около 330 тыс. кв. км.
Атомный ледокол Арктика в порту Мурманска - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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НаукаКосмос - РИА НаукаАрктикаШпицбергенЗемля Франца-ИосифаСанкт-Петербургский государственный университетКлиматГлобальное потеплениеПотепление
 
 
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