https://ria.ru/20220630/arktika-1799349825.html

Полюс глобального потепления найден в российской Арктике

Полюс глобального потепления найден в российской Арктике - РИА Новости, 30.06.2022

Полюс глобального потепления найден в российской Арктике

Изменение климата сильнее всего ощущается в Арктике, в отдельных северных районах среднегодовое потепление намного превышает мировые показатели. К таким выводам РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:23

2022-06-30T17:23

2022-06-30T17:23

наука

космос - риа наука

арктика

шпицберген

земля франца-иосифа

санкт-петербургский государственный университет

климат

глобальное потепление

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Изменение климата сильнее всего ощущается в Арктике, в отдельных северных районах среднегодовое потепление намного превышает мировые показатели. К таким выводам в ходе совместной работы пришли российские и норвежские ученые, сообщили РИА Новости в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).Ученые из ААНИИ совместно с коллегами из норвежского Метеорологического института, Санкт-Петербургского государственного университета и Полярного геофизического института провели масштабный анализ данных, собранных спутниками за период 1981–2020 годов в районе Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа. Исследователей интересовали, в частности, температура приземного слоя воздуха, температура и соленость поверхности моря, скорость таяния льдов и другие показатели.В результате ученые нашли своеобразные "полюса потепления" — места, где температура повышается наиболее интенсивно. На норвежском острове Карла XII на северо-востоке от архипелага Шпицбергена среднегодовое повышение температуры составило 2,7 °C за десятилетие, а в осенний период — 4°C. На втором месте — российский остров Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа, где повышение за декаду составило 2,2°C (зимой — на 3,8°C).В целом быстрее всего разогреваются северная и восточная части Баренцева региона. За 40 лет темпы потепления там оказались вдвое выше, чем считалось ранее, а в последние двадцать лет (с 2001 по 2020 годы) усилились.Особенно заметно средняя температура в Арктике повышается в холодный период года, тогда как летом либо стабильна, либо меняется незначительно (от 0 до 0,7°C за десятилетие).Потепление в Арктике ученые связывают с повышением температуры поверхности моря и значительным сокращением площади морского льда. В разных частях Баренцева моря потери составляют от 7 до 25% за десятилетие. По сравнению с 1980-ми среднегодовая площадь ледяного покрова в регионе сократилась на 40% и сейчас составляет около 330 тыс. кв. км.

https://ria.ru/20220621/arktika-1796837804.html

арктика

шпицберген

земля франца-иосифа

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космос - риа наука, арктика, шпицберген, земля франца-иосифа, санкт-петербургский государственный университет, климат, глобальное потепление, потепление