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В МИД заявили, что все ждут реакции от Киева по вопросу сроков вывоза зерна
В МИД заявили, что все ждут реакции от Киева по вопросу сроков вывоза зерна - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД заявили, что все ждут реакции от Киева по вопросу сроков вывоза зерна
Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя в интервью РИА Новости сроки начала вывоз зерна из подконтрольных Киеву портов с... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:14
2022-06-29T10:14
2022-06-29T12:07
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя в интервью РИА Новости сроки начала вывоз зерна из подконтрольных Киеву портов с участием РФ, Украины, ООН и Турции, заявил, что мяч на украинской стороне.По словам дипломата, "Россия не препятствует вывозу украинского зерна". Он напомнил, что МО РФ "ежедневно объявляет координаты безопасных коридоров для выхода судов из Одессы и других украинских портов на Черном море, а также в Азовском море".В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>
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в мире, россия, экономика, владимир путин, киев, украина, оон
10:14 29.06.2022 (обновлено: 12:07 29.06.2022)
В МИД заявили, что все ждут реакции от Киева по вопросу сроков вывоза зерна
Глава департамента МИД Полищук: ждем реакции от Киева по вопросу сроков вывоза зерна