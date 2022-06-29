https://ria.ru/20220629/polischuk-1798737424.html

Алексей Полищук: украинские граждане для России не чужие

Алексей Полищук: украинские граждане для России не чужие - РИА Новости, 29.06.2022

Алексей Полищук: украинские граждане для России не чужие

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал в интервью РИА Новости о том, какие условия есть у России по вывозу зерна с Украины... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:00

2022-06-29T11:00

2022-06-29T11:00

интервью

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей полищук

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Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал в интервью РИА Новости о том, какие условия есть у России по вывозу зерна с Украины морским путем, об ответных мерах Москвы на введение Киевом визового режима, а также оценил перспективы вхождения ряда районов, освобожденных в ходе спецоперации на Украине, в состав России.– Каким будет ответ России на введение Украиной визового режима? Рассматриваются ли симметричные меры?– Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений – 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов. Надо сказать, что в течение последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда россиян. В 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать. Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие.– Разделяют ли в Москве оценки руководства ДНР относительно того, что освобождение Донбасса может быть завершено к концу текущего года?– Как и жители Донбасса, мы заинтересованы в том, чтобы освобождение региона произошло как можно скорее. На это нацелена специальная военная операция, которая идет по плану. Все ее цели будут обязательно достигнуты.Наши военные совместно с силами ДНР и ЛНР планомерно работают над реализацией всех поставленных задач по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, устранению угроз России, исходящих с ее территории. Удары наносятся исключительно по военным целям высокоточным оружием. Гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов.– Некоторые освобожденные территории Украины заявляют о своем намерении провести осенью референдумы о присоединении к России. Как в Москве относятся к таким планам?– Будущее Украины, ее освобожденных территорий, а также ДНР и ЛНР находится в руках их жителей. Мы знаем, что граждане, проживающие на освобожденных от нацистов землях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, не желают возвращения киевской власти, которая угрожает им репрессиями за якобы "предательство" и "коллаборационизм" с Россией, за принадлежность к русской культуре и желание говорить на русском языке.Эти граждане должны иметь возможность свободного самостоятельного выбора собственного будущего для себя и своих детей.– Как бы вы оценили инициативу создания трибунала по военным преступлениям Украины в Донбассе?– Безусловно, такой трибунал необходим. Военные преступления, которые украинские националисты совершают в Донбассе с 2014 года, не должны оставаться безнаказанными. Как известно, подготовка к его созданию уже идет в Донецке. Ожидается, что трибунал будет международным, и Россия сможет принять в нем участие.Компетентные структуры России и республик Донбасса уже занимаются расследованием преступлений украинских вооруженных формирований. Следственный комитет России возбудил более тысячи дел по фактам преступлений против мирного населения Донбасса и против российских военнослужащих в ходе специальной военной операции.К сбору доказательств и установлению виновных подключаются общественные структуры. На площадке Общественной палаты России был создан Международный общественный трибунал по Украине. Его инициаторы – общественные деятели, правозащитники и журналисты из более чем 20 стран мира. Собраны сотни свидетельств пострадавших и другая информация о военных преступлениях украинских вооруженных формирований, которые могут быть использованы в суде.Надо сказать, что ранее правозащитные организации и граждане ДНР и ЛНР многократно обращались в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека, где находятся тысячи материалов со свидетельствами о преступлениях, совершенных против жителей Донбасса. Однако внятной реакции на представленные факты так и не последовало.– Когда заработает механизм вывоза украинского зерна из подконтрольных Киеву портов с участием России, Украины, ООН и Турции?– Механизм заработает тогда, когда будут достигнуты соответствующие договоренности. Сейчас мяч на стороне Украины. Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Наше министерство обороны ежедневно объявляет координаты безопасных коридоров для выхода судов из Одессы и других украинских портов на Черном море, а также в Азовском море.Мы много раз говорили, что готовы обеспечить безопасность прохода до украинских территориальных вод и обратно до Босфора для торговых судов, которые намерены прийти на Украину для вывоза зерна. Разумеется, при условии их досмотра на предмет отсутствия продукции военного назначения, а также недопущения их сопровождения иностранными военными кораблями, самолетами и беспилотниками.Мы также готовы к экспорту десятков миллионов тонн российского зерна. Однако для его вывоза из Новороссийска объективно требуется снятие санкций. Имеется в виду запрет на заход иностранных судов в порты России, заход и обслуживание российских судов в иностранных портах, возобновление страхования морских перевозок, беспрепятственное осуществление банковских переводов.Сейчас вывозу зерна с Украины препятствуют сами киевские власти. Именно к их сфере ответственности относится обеспечение безопасного прохода торговых судов в украинских территориальных водах. Это можно сделать путем разминирования акватории либо путем безопасной проводки торговых судов.– Ранее сообщалось об отмене с 1 июня роуминга между Белоруссией и Россией. Пока этого не произошло. Когда можно ожидать практической реализации данного решения?– Проработка вопроса о полной отмене роуминга в Союзном государстве продолжается. Уже приняты серьезные решения, которые позволили значительно снизить расходы россиян и белорусов на мобильную связь в роуминге. Комфортные тарифы действуют с ноября 2020 года. С 1 апреля этого года отменена плата за входящие звонки. Благодаря этому выросло количество абонентов российских операторов связи в Белоруссии, увеличились входящий голосовой трафик, обмен смс-сообщениями и интернет-трафик. Стало гораздо удобнее пользоваться услугами сотовой связи в деловых, туристических поездках, при посещении родственников.Главной задачей на текущем этапе является полное исключение доплат за исходящие звонки и за незавершенный международный разговор. Естественно, эта цель должна быть достигнута с учетом экономических интересов работающих в России и Белоруссии операторов связи на взаимовыгодной основе. Есть и чисто технические аспекты, связанные с полной отменой роуминга. Работа в этом направлении ведется. Уверены, что она будет полностью завершена.

https://ria.ru/20220623/viza-1797603854.html

https://ria.ru/20220512/prisoedinenie-1788034772.html

https://ria.ru/20220622/tribunal-1797229898.html

https://ria.ru/20220401/rouming-1781310930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей полищук