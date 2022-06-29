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Зеленский заявил, что его участие в G20 зависит от состава участников - РИА Новости, 29.06.2022
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Зеленский заявил, что его участие в G20 зависит от состава участников
Зеленский заявил, что его участие в G20 зависит от состава участников - РИА Новости, 29.06.2022
Зеленский заявил, что его участие в G20 зависит от состава участников
Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников и ситуации с безопасностью на Украине. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:56
2022-06-29T18:56
в мире
джоко видодо
юрий ушаков
владимир путин
украина
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников и ситуации с безопасностью на Украине.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в среду в Киев, где встретился с Зеленским. После этого Видодо посетит Москву. Он первый азиатский лидер, который с момента начала специальной военной операции РФ на Украине побывает в ходе одной поездки в Европу сразу и в Москве, и в Киеве.На брифинге по итогам встречи Видодо сообщил, что передал приглашение Зеленскому лично принять участие в саммите G20"."Благодарен вам за личное приглашение принять участие в саммите группы 20 и, конечно, я принимаю это предложение. Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и состава участников саммита", - сказал Зеленский на брифинге.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре этого года. В преддверии саммита ряд западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение президента России на саммит в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в порядке компромисса со странами Запада пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя и Зеленского.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин получил приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на участие в саммите G20 в очном формате. При этом, по его словам, пока нет окончательного решения, на каком уровне РФ будет принимать участие.
https://ria.ru/20220629/ukraina-1799078830.html
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в мире, джоко видодо, юрий ушаков, владимир путин, украина, индонезия, большая двадцатка, саммит g20, россия
18:56 29.06.2022
 
Зеленский заявил, что его участие в G20 зависит от состава участников

Зеленский заявил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от состава участников

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников и ситуации с безопасностью на Украине.
Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.
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Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в среду в Киев, где встретился с Зеленским. После этого Видодо посетит Москву. Он первый азиатский лидер, который с момента начала специальной военной операции РФ на Украине побывает в ходе одной поездки в Европу сразу и в Москве, и в Киеве.
На брифинге по итогам встречи Видодо сообщил, что передал приглашение Зеленскому лично принять участие в саммите G20".
"Благодарен вам за личное приглашение принять участие в саммите группы 20 и, конечно, я принимаю это предложение. Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и состава участников саммита", - сказал Зеленский на брифинге.
Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре этого года. В преддверии саммита ряд западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение президента России на саммит в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в порядке компромисса со странами Запада пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя и Зеленского.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин получил приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на участие в саммите G20 в очном формате. При этом, по его словам, пока нет окончательного решения, на каком уровне РФ будет принимать участие.
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В миреДжоко ВидодоЮрий УшаковВладимир ПутинУкраинаИндонезияБольшая двадцаткаСаммит G20Россия
 
 
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