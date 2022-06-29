https://ria.ru/20220629/zapad-1799042764.html
The Telegraph рассказал о стратегических успехах Путина
The Telegraph рассказал о стратегических успехах Путина - РИА Новости, 29.06.2022
The Telegraph рассказал о стратегических успехах Путина
Заявления Запада о стратегическом поражении президента России Владимира Путина после начала российской спецоперации на Украине оказались ложными, пишет The... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:50
2022-06-29T16:50
2022-06-29T16:50
в мире
си цзиньпин
джо байден
украина
россия
москва
большая двадцатка
g7
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Заявления Запада о стратегическом поражении президента России Владимира Путина после начала российской спецоперации на Украине оказались ложными, пишет The Telegraph.Как отметил автор статьи Ричард Кемп, многие страны, наоборот, только укрепляют сотрудничество с Москвой."Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал укрепить экономические и военные отношения с Россией, бросив вызов предупреждениям президента США Джо Байдена", — говорится в публикации.Помимо Китая, как добавил обозреватель, на стороне российского лидера остались Индия и ЮАР."Индонезия также отказалась присоединиться к санкционной войне против России, и, несмотря на давление, пригласила Путина на саммит G20 на Бали в ноябре", — напомнили в издании.На Ближнем Востоке, как отметили в The Telegraph, Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран и Египет строят хорошие отношения с Москвой."Вместе с Си президент Египта ас-Сиси выступил на Петербургском международном экономическом форуме", — указал журналист.По мнению Кемпа, это резко контрастирует с Западом, который провел саммит G7 и не смог достичь каких-либо результатов.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220627/putin-1798310879.html
https://ria.ru/20220629/nato-1798993599.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, джо байден, украина, россия, москва, большая двадцатка, g7, санкции в отношении россии
The Telegraph рассказал о стратегических успехах Путина
The Telegraph пишет, что Запад неверно оценивает положение России на мировой арене