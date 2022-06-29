https://ria.ru/20220629/vystavka-1799070859.html
Власти Петербурга объяснили инцидент с символикой спецоперации на выставке
Власти Петербурга объяснили инцидент с символикой спецоперации на выставке - РИА Новости, 29.06.2022
Власти Петербурга объяснили инцидент с символикой спецоперации на выставке
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский внес ясность в историю с символикой специальной военной операции, которую якобы по требованию районных... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:00
2022-06-29T18:00
2022-06-29T18:00
специальная военная операция на украине
общество
мариуполь
санкт-петербург
борис пиотровский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский внес ясность в историю с символикой специальной военной операции, которую якобы по требованию районных властей убрали со входа на выставку в рамках молодежного патриотического фестиваля.Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой заметно, как один из символов спецоперации снимают с палатки, где размещена экспозиция, посвященная битве за Мариуполь. Инициатором инцидента называли сотрудника администрации Пушкинского района, где проходила выставка.Как пояснил Пиотровский, причиной возникшей ситуации стало недоразумение. По словам вице-губернатора, заместитель главы администрации Пушкинского района, ответственная за проведение фестиваля "День русской славы", обратила внимание организаторов тематической выставки на некорректное оформление экспозиции, которая включала трофейные предметы с нацистской и фашистской символикой.Он добавил, что районная чиновница рекомендовала установить возрастное ограничение "18+" для посетителей выставки, поскольку быстро изменить экспозицию не представлялось возможным."Такое вмешательство вызвало у организаторов эмоциональную реакцию и превратное толкование произошедшего. Вместе с тем экспозиция продолжила свою работу до конца фестиваля", - заключил Пиотровский.Фестиваль "День русской славы" был организован Ижорским региональным общественным фондом молодежных и военно-исторических программ "Качур" по согласованию с администрацией Пушкинского района. Мероприятие финансировалось за счет субсидий, выделенных городским комитетом по культуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мариуполь, санкт-петербург, борис пиотровский
Власти Петербурга объяснили инцидент с символикой спецоперации на выставке
Вице-губернатор Пиотровский: причиной инцидента на выставке о Мариуполе было недоразумение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский внес ясность в историю с символикой специальной военной операции, которую якобы по требованию районных властей убрали со входа на выставку в рамках молодежного патриотического фестиваля.
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой заметно, как один из символов спецоперации снимают с палатки, где размещена экспозиция, посвященная битве за Мариуполь
. Инициатором инцидента называли сотрудника администрации Пушкинского района, где проходила выставка.
Как пояснил Пиотровский, причиной возникшей ситуации стало недоразумение. По словам вице-губернатора, заместитель главы администрации Пушкинского района, ответственная за проведение фестиваля "День русской славы", обратила внимание организаторов тематической выставки на некорректное оформление экспозиции, которая включала трофейные предметы с нацистской и фашистской символикой.
"Согласно федеральному закону, демонстрация таких предметов запрещена, если экспозиция не содержит соответствующих разъяснений. В данном случае разъяснения отсутствовали. Более того, рядом размещалась символика специальной военной операции России на Украине, что создавало провокационное, двусмысленное сочетание", - рассказал Пиотровский.
Он добавил, что районная чиновница рекомендовала установить возрастное ограничение "18+" для посетителей выставки, поскольку быстро изменить экспозицию не представлялось возможным.
"Такое вмешательство вызвало у организаторов эмоциональную реакцию и превратное толкование произошедшего. Вместе с тем экспозиция продолжила свою работу до конца фестиваля", - заключил Пиотровский.
Фестиваль "День русской славы" был организован Ижорским региональным общественным фондом молодежных и военно-исторических программ "Качур" по согласованию с администрацией Пушкинского района. Мероприятие финансировалось за счет субсидий, выделенных городским комитетом по культуре.
"Мы наконец-то потушили костры": как идет восстановление Мариуполя
1 из 11
Мариупольцы привыкают жить без страха.
2 из 11
Во все районы регулярно привозят гуманитарную помощь.
3 из 11
В городе, где еще недавно шли бои, сегодня работают больницы и общественный транспорт.
4 из 11
Дети возле пункта раздачи гуманитарной помощи.
5 из 11
Началось восстановление жилых микрорайонов и инженерных сетей.
6 из 11
"Мы наконец-то потушили костры и включили электроплиты", — поделился радостью один из жителей, когда в его доме включили свет.
7 из 11
Специалисты обследовали тысячи зданий в Мариуполе. Появилось понимание, что надо сносить, что ремонтировать, а что возводить заново.
8 из 11
В некоторых районах работы уже начались. "Такую скорость и такое качество строительства я не видел никогда", — отметил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
9 из 11
Развитие Мариуполя до 2035 года предполагает увеличение численности населения до 500 тысяч человек.
10 из 11
Местные власти считают своей задачей как можно быстрее запустить предприятия, чтобы люди получили работу.
11 из 11
Вид с водонапорной башни на Соборную улицу. На дальнем плане — металлургический комбинат "Азовсталь".
1 из 11
Мариупольцы привыкают жить без страха.
2 из 11
Во все районы регулярно привозят гуманитарную помощь.
3 из 11
В городе, где еще недавно шли бои, сегодня работают больницы и общественный транспорт.
4 из 11
Дети возле пункта раздачи гуманитарной помощи.
5 из 11
Началось восстановление жилых микрорайонов и инженерных сетей.
6 из 11
"Мы наконец-то потушили костры и включили электроплиты", — поделился радостью один из жителей, когда в его доме включили свет.
7 из 11
Специалисты обследовали тысячи зданий в Мариуполе. Появилось понимание, что надо сносить, что ремонтировать, а что возводить заново.
8 из 11
В некоторых районах работы уже начались. "Такую скорость и такое качество строительства я не видел никогда", — отметил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
9 из 11
Развитие Мариуполя до 2035 года предполагает увеличение численности населения до 500 тысяч человек.
10 из 11
Местные власти считают своей задачей как можно быстрее запустить предприятия, чтобы люди получили работу.
11 из 11
Вид с водонапорной башни на Соборную улицу. На дальнем плане — металлургический комбинат "Азовсталь".