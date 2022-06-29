https://ria.ru/20220629/vystavka-1799070859.html

Власти Петербурга объяснили инцидент с символикой спецоперации на выставке

Власти Петербурга объяснили инцидент с символикой спецоперации на выставке - РИА Новости, 29.06.2022

Власти Петербурга объяснили инцидент с символикой спецоперации на выставке

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский внес ясность в историю с символикой специальной военной операции, которую якобы по требованию районных... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:00

2022-06-29T18:00

2022-06-29T18:00

специальная военная операция на украине

общество

мариуполь

санкт-петербург

борис пиотровский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский внес ясность в историю с символикой специальной военной операции, которую якобы по требованию районных властей убрали со входа на выставку в рамках молодежного патриотического фестиваля.Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой заметно, как один из символов спецоперации снимают с палатки, где размещена экспозиция, посвященная битве за Мариуполь. Инициатором инцидента называли сотрудника администрации Пушкинского района, где проходила выставка.Как пояснил Пиотровский, причиной возникшей ситуации стало недоразумение. По словам вице-губернатора, заместитель главы администрации Пушкинского района, ответственная за проведение фестиваля "День русской славы", обратила внимание организаторов тематической выставки на некорректное оформление экспозиции, которая включала трофейные предметы с нацистской и фашистской символикой.Он добавил, что районная чиновница рекомендовала установить возрастное ограничение "18+" для посетителей выставки, поскольку быстро изменить экспозицию не представлялось возможным."Такое вмешательство вызвало у организаторов эмоциональную реакцию и превратное толкование произошедшего. Вместе с тем экспозиция продолжила свою работу до конца фестиваля", - заключил Пиотровский.Фестиваль "День русской славы" был организован Ижорским региональным общественным фондом молодежных и военно-исторических программ "Качур" по согласованию с администрацией Пушкинского района. Мероприятие финансировалось за счет субсидий, выделенных городским комитетом по культуре.

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мариуполь, санкт-петербург, борис пиотровский