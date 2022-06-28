"Мы наконец-то потушили костры": как идет восстановление Мариуполя
Мариупольцы привыкают жить без страха.
Во все районы регулярно привозят гуманитарную помощь.
Во все районы регулярно привозят гуманитарную помощь.
В городе, где еще недавно шли бои, сегодня работают больницы и общественный транспорт.
В городе, где еще недавно шли бои, сегодня работают больницы и общественный транспорт.
Дети возле пункта раздачи гуманитарной помощи.
Началось восстановление жилых микрорайонов и инженерных сетей.
Началось восстановление жилых микрорайонов и инженерных сетей.
"Мы наконец-то потушили костры и включили электроплиты", — поделился радостью один из жителей, когда в его доме включили свет.
"Мы наконец-то потушили костры и включили электроплиты", — поделился радостью один из жителей, когда в его доме включили свет.
Специалисты обследовали тысячи зданий в Мариуполе. Появилось понимание, что надо сносить, что ремонтировать, а что возводить заново.
Специалисты обследовали тысячи зданий в Мариуполе. Появилось понимание, что надо сносить, что ремонтировать, а что возводить заново.
В некоторых районах работы уже начались. "Такую скорость и такое качество строительства я не видел никогда", — отметил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
В некоторых районах работы уже начались. "Такую скорость и такое качество строительства я не видел никогда", — отметил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Развитие Мариуполя до 2035 года предполагает увеличение численности населения до 500 тысяч человек.
Развитие Мариуполя до 2035 года предполагает увеличение численности населения до 500 тысяч человек.
Местные власти считают своей задачей как можно быстрее запустить предприятия, чтобы люди получили работу.
Местные власти считают своей задачей как можно быстрее запустить предприятия, чтобы люди получили работу.
Вид с водонапорной башни на Соборную улицу. На дальнем плане — металлургический комбинат "Азовсталь".
Вид с водонапорной башни на Соборную улицу. На дальнем плане — металлургический комбинат "Азовсталь".