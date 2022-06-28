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"Мы наконец-то потушили костры": как идет восстановление Мариуполя - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/mariupol-1798641364.html
"Мы наконец-то потушили костры": как идет восстановление Мариуполя
"Мы наконец-то потушили костры": как идет восстановление Мариуполя - РИА Новости, 28.06.2022
"Мы наконец-то потушили костры": как идет восстановление Мариуполя
Мариуполь возвращается к привычным будням: началось восстановление некоторых микрорайонов, разрабатывается план развития территорий и обсуждается, каким будет... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:55
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фото
специальная военная операция на украине
мариуполь
строительство
ситуация в днр и лнр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гуманитарная помощь
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Мариуполь возвращается к привычным будням: началось восстановление некоторых микрорайонов, разрабатывается план развития территорий и обсуждается, каким будет благоустройство. Город и его жители — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, мариуполь, строительство, ситуация в днр и лнр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гуманитарная помощь
17:55 28.06.2022 (обновлено: 19:41 28.06.2022)
 

"Мы наконец-то потушили костры": как идет восстановление Мариуполя

Читать ria.ru в
Мариуполь возвращается к привычным будням: началось восстановление некоторых микрорайонов, разрабатывается план развития территорий и обсуждается, каким будет благоустройство. Город и его жители — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Мариупольцы привыкают жить без страха.

Местные жители убирают мусор на Греческой улицы в Мариуполе
1 из 11

Мариупольцы привыкают жить без страха.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Во все районы регулярно привозят гуманитарную помощь.

Местные жители в очереди за хлебом у передвижного пункта гуманитарной помощи возле Покровского храма в Мариуполе
2 из 11

Во все районы регулярно привозят гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В городе, где еще недавно шли бои, сегодня работают больницы и общественный транспорт.

Вид с водонапорной башни через разбитое стекло на Соборную улицу и портовую часть города Мариуполя
3 из 11

В городе, где еще недавно шли бои, сегодня работают больницы и общественный транспорт.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Дети возле пункта раздачи гуманитарной помощи.

Дети едят хлеб возле передвижного пункта гуманитарной помощи возле Покровского храма в Мариуполе
4 из 11

Дети возле пункта раздачи гуманитарной помощи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Началось восстановление жилых микрорайонов и инженерных сетей.

Техника МЧС РФ во время разбора завалов на Харлампиевской улице в Мариуполе
5 из 11

Началось восстановление жилых микрорайонов и инженерных сетей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

"Мы наконец-то потушили костры и включили электроплиты", — поделился радостью один из жителей, когда в его доме включили свет.

Местный житель подметает Митрополитскую улицу в Мариуполе
6 из 11

"Мы наконец-то потушили костры и включили электроплиты", — поделился радостью один из жителей, когда в его доме включили свет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Специалисты обследовали тысячи зданий в Мариуполе. Появилось понимание, что надо сносить, что ремонтировать, а что возводить заново.

Местные жители разбирают завалы на Митрополитской улице в Мариуполе
7 из 11

Специалисты обследовали тысячи зданий в Мариуполе. Появилось понимание, что надо сносить, что ремонтировать, а что возводить заново.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В некоторых районах работы уже начались. "Такую скорость и такое качество строительства я не видел никогда", — отметил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Надпись на стекле - Люблю тебя, Мариуполь!. На втором плане - Покровский храм в Мариуполе
8 из 11

В некоторых районах работы уже начались. "Такую скорость и такое качество строительства я не видел никогда", — отметил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Развитие Мариуполя до 2035 года предполагает увеличение численности населения до 500 тысяч человек.

Сотрудник МЧС РФ во время разбора завалов на Харлампиевской улице в Мариуполе
9 из 11

Развитие Мариуполя до 2035 года предполагает увеличение численности населения до 500 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Местные власти считают своей задачей как можно быстрее запустить предприятия, чтобы люди получили работу.

Местные жители у передвижного пункта гуманитарной помощи возле Покровского храма в Мариуполе
10 из 11

Местные власти считают своей задачей как можно быстрее запустить предприятия, чтобы люди получили работу.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Вид с водонапорной башни на Соборную улицу. На дальнем плане — металлургический комбинат "Азовсталь".

Вид с водонапорной башни на Соборную улицу в Мариуполе. На дальнем плане - территория металлургического комбината Азовсталь
11 из 11

Вид с водонапорной башни на Соборную улицу. На дальнем плане — металлургический комбинат "Азовсталь".

© РИА Новости / Павел Лисицын
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Специальная военная операция на УкраинеФотоМариупольСтроительствоСитуация в ДНР и ЛНРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гуманитарная помощь
 
 
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