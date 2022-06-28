https://ria.ru/20220628/mariupol-1798641364.html

"Мы наконец-то потушили костры": как идет восстановление Мариуполя

"Мы наконец-то потушили костры": как идет восстановление Мариуполя - РИА Новости, 28.06.2022

"Мы наконец-то потушили костры": как идет восстановление Мариуполя

Мариуполь возвращается к привычным будням: началось восстановление некоторых микрорайонов, разрабатывается план развития территорий и обсуждается, каким будет... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:55

2022-06-28T17:55

2022-06-28T19:41

фото

специальная военная операция на украине

мариуполь

строительство

ситуация в днр и лнр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гуманитарная помощь

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Мариуполь возвращается к привычным будням: началось восстановление некоторых микрорайонов, разрабатывается план развития территорий и обсуждается, каким будет благоустройство. Город и его жители — в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, мариуполь, строительство, ситуация в днр и лнр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гуманитарная помощь