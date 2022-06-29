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Премьер Японии и президент Южной Кореи впервые встретились в Мадриде

Премьер Японии и президент Южной Кореи впервые встретились в Мадриде - РИА Новости, 29.06.2022

Премьер Японии и президент Южной Кореи впервые встретились в Мадриде

Лидеры Японии и Южной Кореи впервые провели краткую встречу в Мадриде, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Есихико... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T08:52

2022-06-29T08:52

2022-06-29T08:52

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ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Лидеры Японии и Южной Кореи впервые провели краткую встречу в Мадриде, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Есихико Исодзаки."На банкете премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ель встретились и обменялись очень краткими приветствиями. Премьер-министр Кисида выразил намерение приложить все силы для оздоровления японо-южнокорейских отношений, которые сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии. Правительство Японии намерено на основе своей позиции взаимодействовать с Южной Кореей для оздоровления отношений", - сказал Исодзаки.Ранее сообщалось, что на полях саммита НАТО состоится первая с 2017 года трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи.Премьер-министр Японии не был на инаугурации Юн Сок Еля из-за охлаждения отношений между двумя странами в последнее время. Основными камнями преткновения между двумя странами стали вопросы так называемых "женщин для утешения" и подневольной рабочей силы на японских заводах из числа корейцев в период Второй мировой войны.Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны. В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты. Тем не менее, вопрос о "женщинах для утешения" вновь был поднят южнокорейской стороной и только после давления США два их азиатских союзника договорились о мировой, которая была зафиксирована в соглашении 2015 года. Оно было призвано "окончательно и бесповоротно" решить все противоречия с тем, чтобы вопрос о "женщинах для утешения" никогда больше не оказывал влияния на отношения Южной Кореи и Японии. Однако, так как соглашение было подписано при администрации бывшего президента Пак Кын Хе, которая ушла в отставку в результате коррупционного скандала, при президенте Мун Чжэ Ине фонд помощи, куда Япония уже перевела к тому моменту около 9 миллионов долларов, был расформирован, и вопрос урегулирования проблемы заморожен.При этом Япония считает, что пока официальных документов, подтверждающих сам факт существования принудительной проституции, не найдено. Свою официальную позицию Япония не раз озвучивала и в ООН. В феврале 2018 года представитель японского МИД в ООН подтвердил, что широко распространенное мнение о существовании во время войны принудительной проституции в занятых Японией странах Азии базируется на "свидетельстве" журналиста Сэйдзи Есиды в газете "Асахи" в 1980-х годах, которое впоследствии оказалось вымыслом. До этой публикации корейская сторона не выдвигала Японии претензий на этот счет и не поднимала вопрос о "женщинах для утешения". В 1980-е годы Есида рассказал о якобы имевшей место охоте на кореянок для привлечения их в публичные дома, однако описанные им факты не нашли подтверждения в других источниках и оказались вымыслом. За публикацию ложного свидетельства под видом реального факта газета принесла публичные извинения в 2014 году.Несмотря на это, по заключенному в декабре 2015 года соглашению Япония обязалась выплатить бывшим "женщинам для утешения" 1 миллиард иен (около 9 миллионов долларов) с условием, что это решение будет "окончательным и не имеющим обратного хода". Южнокорейская сторона согласилась с такой формулировкой.В конце 2018 года южнокорейский суд обязал японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries, использовавшие подневольный труд корейцев во время Второй мировой войны, выплатить компенсации пострадавшим. Япония же считает, что все компенсации уже были выплачены Южной Корее в 1965 году, рассчитывая на то, что часть из выплаченных Южной Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.Таким образом, компенсации по решению суда в 2018 году выплачены не были, а решением суда активы этих компаний в Южной Корее были арестованы.

https://ria.ru/20220626/koreya-1798176712.html

https://ria.ru/20220605/ucheniya-1793323230.html

https://ria.ru/20220523/koreya-1790147227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, южная корея, оон, сша, нато, юн сок ель, фумио кисида, пак кын хе