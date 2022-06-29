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Премьер Японии и президент Южной Кореи впервые встретились в Мадриде - РИА Новости, 29.06.2022
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Премьер Японии и президент Южной Кореи впервые встретились в Мадриде
Премьер Японии и президент Южной Кореи впервые встретились в Мадриде - РИА Новости, 29.06.2022
Премьер Японии и президент Южной Кореи впервые встретились в Мадриде
Лидеры Японии и Южной Кореи впервые провели краткую встречу в Мадриде, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Есихико... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T08:52
2022-06-29T08:52
в мире
япония
южная корея
оон
сша
нато
юн сок ель
фумио кисида
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ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Лидеры Японии и Южной Кореи впервые провели краткую встречу в Мадриде, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Есихико Исодзаки."На банкете премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ель встретились и обменялись очень краткими приветствиями. Премьер-министр Кисида выразил намерение приложить все силы для оздоровления японо-южнокорейских отношений, которые сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии. Правительство Японии намерено на основе своей позиции взаимодействовать с Южной Кореей для оздоровления отношений", - сказал Исодзаки.Ранее сообщалось, что на полях саммита НАТО состоится первая с 2017 года трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи.Премьер-министр Японии не был на инаугурации Юн Сок Еля из-за охлаждения отношений между двумя странами в последнее время. Основными камнями преткновения между двумя странами стали вопросы так называемых "женщин для утешения" и подневольной рабочей силы на японских заводах из числа корейцев в период Второй мировой войны.Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны. В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты. Тем не менее, вопрос о "женщинах для утешения" вновь был поднят южнокорейской стороной и только после давления США два их азиатских союзника договорились о мировой, которая была зафиксирована в соглашении 2015 года. Оно было призвано "окончательно и бесповоротно" решить все противоречия с тем, чтобы вопрос о "женщинах для утешения" никогда больше не оказывал влияния на отношения Южной Кореи и Японии. Однако, так как соглашение было подписано при администрации бывшего президента Пак Кын Хе, которая ушла в отставку в результате коррупционного скандала, при президенте Мун Чжэ Ине фонд помощи, куда Япония уже перевела к тому моменту около 9 миллионов долларов, был расформирован, и вопрос урегулирования проблемы заморожен.При этом Япония считает, что пока официальных документов, подтверждающих сам факт существования принудительной проституции, не найдено. Свою официальную позицию Япония не раз озвучивала и в ООН. В феврале 2018 года представитель японского МИД в ООН подтвердил, что широко распространенное мнение о существовании во время войны принудительной проституции в занятых Японией странах Азии базируется на "свидетельстве" журналиста Сэйдзи Есиды в газете "Асахи" в 1980-х годах, которое впоследствии оказалось вымыслом. До этой публикации корейская сторона не выдвигала Японии претензий на этот счет и не поднимала вопрос о "женщинах для утешения". В 1980-е годы Есида рассказал о якобы имевшей место охоте на кореянок для привлечения их в публичные дома, однако описанные им факты не нашли подтверждения в других источниках и оказались вымыслом. За публикацию ложного свидетельства под видом реального факта газета принесла публичные извинения в 2014 году.Несмотря на это, по заключенному в декабре 2015 года соглашению Япония обязалась выплатить бывшим "женщинам для утешения" 1 миллиард иен (около 9 миллионов долларов) с условием, что это решение будет "окончательным и не имеющим обратного хода". Южнокорейская сторона согласилась с такой формулировкой.В конце 2018 года южнокорейский суд обязал японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries, использовавшие подневольный труд корейцев во время Второй мировой войны, выплатить компенсации пострадавшим. Япония же считает, что все компенсации уже были выплачены Южной Корее в 1965 году, рассчитывая на то, что часть из выплаченных Южной Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.Таким образом, компенсации по решению суда в 2018 году выплачены не были, а решением суда активы этих компаний в Южной Корее были арестованы.
https://ria.ru/20220626/koreya-1798176712.html
https://ria.ru/20220605/ucheniya-1793323230.html
https://ria.ru/20220523/koreya-1790147227.html
япония
южная корея
сша
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в мире, япония, южная корея, оон, сша, нато, юн сок ель, фумио кисида, пак кын хе
08:52 29.06.2022
 
Премьер Японии и президент Южной Кореи впервые встретились в Мадриде

Премьер Японии и президент Южной Кореи впервые встретились на банкете в Мадриде

© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Лидеры Японии и Южной Кореи впервые провели краткую встречу в Мадриде, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Есихико Исодзаки.
"На банкете премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ель встретились и обменялись очень краткими приветствиями. Премьер-министр Кисида выразил намерение приложить все силы для оздоровления японо-южнокорейских отношений, которые сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии. Правительство Японии намерено на основе своей позиции взаимодействовать с Южной Кореей для оздоровления отношений", - сказал Исодзаки.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 08:57
В СМИ прокомментировали участие Южной Кореи в саммите НАТО
Ранее сообщалось, что на полях саммита НАТО состоится первая с 2017 года трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи.
Премьер-министр Японии не был на инаугурации Юн Сок Еля из-за охлаждения отношений между двумя странами в последнее время. Основными камнями преткновения между двумя странами стали вопросы так называемых "женщин для утешения" и подневольной рабочей силы на японских заводах из числа корейцев в период Второй мировой войны.
Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны. В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты. Тем не менее, вопрос о "женщинах для утешения" вновь был поднят южнокорейской стороной и только после давления США два их азиатских союзника договорились о мировой, которая была зафиксирована в соглашении 2015 года. Оно было призвано "окончательно и бесповоротно" решить все противоречия с тем, чтобы вопрос о "женщинах для утешения" никогда больше не оказывал влияния на отношения Южной Кореи и Японии. Однако, так как соглашение было подписано при администрации бывшего президента Пак Кын Хе, которая ушла в отставку в результате коррупционного скандала, при президенте Мун Чжэ Ине фонд помощи, куда Япония уже перевела к тому моменту около 9 миллионов долларов, был расформирован, и вопрос урегулирования проблемы заморожен.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 5 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 20:08
Япония и США провели учения по реагированию на пуски баллистических ракет
При этом Япония считает, что пока официальных документов, подтверждающих сам факт существования принудительной проституции, не найдено. Свою официальную позицию Япония не раз озвучивала и в ООН. В феврале 2018 года представитель японского МИД в ООН подтвердил, что широко распространенное мнение о существовании во время войны принудительной проституции в занятых Японией странах Азии базируется на "свидетельстве" журналиста Сэйдзи Есиды в газете "Асахи" в 1980-х годах, которое впоследствии оказалось вымыслом. До этой публикации корейская сторона не выдвигала Японии претензий на этот счет и не поднимала вопрос о "женщинах для утешения". В 1980-е годы Есида рассказал о якобы имевшей место охоте на кореянок для привлечения их в публичные дома, однако описанные им факты не нашли подтверждения в других источниках и оказались вымыслом. За публикацию ложного свидетельства под видом реального факта газета принесла публичные извинения в 2014 году.
Несмотря на это, по заключенному в декабре 2015 года соглашению Япония обязалась выплатить бывшим "женщинам для утешения" 1 миллиард иен (около 9 миллионов долларов) с условием, что это решение будет "окончательным и не имеющим обратного хода". Южнокорейская сторона согласилась с такой формулировкой.
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 13:22
Лидер Южной Кореи заявил о возможности присоединения к блоку QUAD
В конце 2018 года южнокорейский суд обязал японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries, использовавшие подневольный труд корейцев во время Второй мировой войны, выплатить компенсации пострадавшим. Япония же считает, что все компенсации уже были выплачены Южной Корее в 1965 году, рассчитывая на то, что часть из выплаченных Южной Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.
Таким образом, компенсации по решению суда в 2018 году выплачены не были, а решением суда активы этих компаний в Южной Корее были арестованы.
 
В миреЯпонияЮжная КореяООНСШАНАТОЮн Сок ЕльФумио КисидаПак Кын Хе
 
 
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