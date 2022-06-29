https://ria.ru/20220629/vladimir-1799053705.html

Мишустин поддержал создание инновационного кластера во Владимирской области

Мишустин поддержал создание инновационного кластера во Владимирской области - РИА Новости, 29.06.2022

Мишустин поддержал создание инновационного кластера во Владимирской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал создание особой экономической зоны во Владимирской области. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:13

2022-06-29T17:13

2022-06-29T17:13

россия

экономика

владимирская область

киржач

владимир

михаил мишустин

правительство рф

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ВОЛЬГИНСКИЙ (Владимирская область), 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал создание особой экономической зоны во Владимирской области.Мишустин встретился с губернатором области Александром Авдеевым."Вы меня убедили. То, что мы сегодня увидели, я буду лично поддерживать. Нужно конкретную заявку правильно оформить, подать ее. Я думаю, особой экономической зоне здесь быть", - сказал Мишустин в ходе встречи. "Надеюсь, что мы это решение примем в ближайшее время", - добавил он.Авдеев заявил, что все условия для создания в регионе инновационного кластера будут выполнены.В среду премьер посетил промышленный технопарк "Иксэл", который находится в городе Киржаче Владимирской области, там он ознакомился с производством и высоко оценил продукцию его резидентов."Мы посмотрели промышленный кластер, особую зону, которая мне очень понравилась, особенно те инновационные решения, которые были представлены резидентами. На сегодняшний день действительно то импортозамещение, которое вы показали по производству конвекторов и тепловых изоляционных устройств, батарей, впечатляют", - сказал глава правительства."Сегодня даже отсутствие кооперации, которое сложилось, им дает возможность сформировать требования к кооперации по всей стране. Они этим активно занимаются", - добавил он.

https://ria.ru/20220629/innovatsii-1799051182.html

https://realty.ria.ru/20220629/avtodoroga-1799009331.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, владимирская область, киржач, владимир, михаил мишустин, правительство рф