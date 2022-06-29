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Мишустин поддержал создание инновационного кластера во Владимирской области - РИА Новости, 29.06.2022
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Мишустин поддержал создание инновационного кластера во Владимирской области
Мишустин поддержал создание инновационного кластера во Владимирской области - РИА Новости, 29.06.2022
Мишустин поддержал создание инновационного кластера во Владимирской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал создание особой экономической зоны во Владимирской области. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:13
2022-06-29T17:13
россия
экономика
владимирская область
киржач
владимир
михаил мишустин
правительство рф
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ВОЛЬГИНСКИЙ (Владимирская область), 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал создание особой экономической зоны во Владимирской области.Мишустин встретился с губернатором области Александром Авдеевым."Вы меня убедили. То, что мы сегодня увидели, я буду лично поддерживать. Нужно конкретную заявку правильно оформить, подать ее. Я думаю, особой экономической зоне здесь быть", - сказал Мишустин в ходе встречи. "Надеюсь, что мы это решение примем в ближайшее время", - добавил он.Авдеев заявил, что все условия для создания в регионе инновационного кластера будут выполнены.В среду премьер посетил промышленный технопарк "Иксэл", который находится в городе Киржаче Владимирской области, там он ознакомился с производством и высоко оценил продукцию его резидентов."Мы посмотрели промышленный кластер, особую зону, которая мне очень понравилась, особенно те инновационные решения, которые были представлены резидентами. На сегодняшний день действительно то импортозамещение, которое вы показали по производству конвекторов и тепловых изоляционных устройств, батарей, впечатляют", - сказал глава правительства."Сегодня даже отсутствие кооперации, которое сложилось, им дает возможность сформировать требования к кооперации по всей стране. Они этим активно занимаются", - добавил он.
https://ria.ru/20220629/innovatsii-1799051182.html
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россия, экономика, владимирская область, киржач, владимир, михаил мишустин, правительство рф
17:13 29.06.2022
 
Мишустин поддержал создание инновационного кластера во Владимирской области

Премьер Мишустин поддержал создание особой экономической зоны во Владимирской области

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ВОЛЬГИНСКИЙ (Владимирская область), 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал создание особой экономической зоны во Владимирской области.
Мишустин встретился с губернатором области Александром Авдеевым.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Мишустин выразил готовность помогать инновационным предприятиям
"Вы меня убедили. То, что мы сегодня увидели, я буду лично поддерживать. Нужно конкретную заявку правильно оформить, подать ее. Я думаю, особой экономической зоне здесь быть", - сказал Мишустин в ходе встречи. "Надеюсь, что мы это решение примем в ближайшее время", - добавил он.
Авдеев заявил, что все условия для создания в регионе инновационного кластера будут выполнены.
В среду премьер посетил промышленный технопарк "Иксэл", который находится в городе Киржаче Владимирской области, там он ознакомился с производством и высоко оценил продукцию его резидентов.
"Мы посмотрели промышленный кластер, особую зону, которая мне очень понравилась, особенно те инновационные решения, которые были представлены резидентами. На сегодняшний день действительно то импортозамещение, которое вы показали по производству конвекторов и тепловых изоляционных устройств, батарей, впечатляют", - сказал глава правительства.
"Сегодня даже отсутствие кооперации, которое сложилось, им дает возможность сформировать требования к кооперации по всей стране. Они этим активно занимаются", - добавил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра с вертолета участка дороги обхода города Владимира в рамках строительства автомобильной дороги М12 Москва - Нижний Новгород - Казань - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 15:27
Мишустин с вертолета ознакомился с ходом строительства автодороги М-12
 
РоссияЭкономикаВладимирская областьКиржачВладимирМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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