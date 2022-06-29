https://ria.ru/20220629/vladimir-1799053705.html
Мишустин поддержал создание инновационного кластера во Владимирской области
Мишустин поддержал создание инновационного кластера во Владимирской области - РИА Новости, 29.06.2022
Мишустин поддержал создание инновационного кластера во Владимирской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал создание особой экономической зоны во Владимирской области. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:13
2022-06-29T17:13
2022-06-29T17:13
россия
экономика
владимирская область
киржач
владимир
михаил мишустин
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795147794_0:75:2882:1696_1920x0_80_0_0_501c561483f7aefa77faf0433310a14d.jpg
ВОЛЬГИНСКИЙ (Владимирская область), 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал создание особой экономической зоны во Владимирской области.Мишустин встретился с губернатором области Александром Авдеевым."Вы меня убедили. То, что мы сегодня увидели, я буду лично поддерживать. Нужно конкретную заявку правильно оформить, подать ее. Я думаю, особой экономической зоне здесь быть", - сказал Мишустин в ходе встречи. "Надеюсь, что мы это решение примем в ближайшее время", - добавил он.Авдеев заявил, что все условия для создания в регионе инновационного кластера будут выполнены.В среду премьер посетил промышленный технопарк "Иксэл", который находится в городе Киржаче Владимирской области, там он ознакомился с производством и высоко оценил продукцию его резидентов."Мы посмотрели промышленный кластер, особую зону, которая мне очень понравилась, особенно те инновационные решения, которые были представлены резидентами. На сегодняшний день действительно то импортозамещение, которое вы показали по производству конвекторов и тепловых изоляционных устройств, батарей, впечатляют", - сказал глава правительства."Сегодня даже отсутствие кооперации, которое сложилось, им дает возможность сформировать требования к кооперации по всей стране. Они этим активно занимаются", - добавил он.
https://ria.ru/20220629/innovatsii-1799051182.html
https://realty.ria.ru/20220629/avtodoroga-1799009331.html
россия
владимирская область
киржач
владимир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795147794_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_c204c82be7c367604fabaf6b4a83140c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимирская область, киржач, владимир, михаил мишустин, правительство рф
Мишустин поддержал создание инновационного кластера во Владимирской области
Премьер Мишустин поддержал создание особой экономической зоны во Владимирской области
ВОЛЬГИНСКИЙ (Владимирская область), 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал создание особой экономической зоны во Владимирской области.
Мишустин встретился с губернатором области Александром Авдеевым.
"Вы меня убедили. То, что мы сегодня увидели, я буду лично поддерживать. Нужно конкретную заявку правильно оформить, подать ее. Я думаю, особой экономической зоне здесь быть", - сказал Мишустин в ходе встречи. "Надеюсь, что мы это решение примем в ближайшее время", - добавил он.
Авдеев заявил, что все условия для создания в регионе инновационного кластера будут выполнены.
В среду премьер посетил промышленный технопарк "Иксэл", который находится в городе Киржаче Владимирской области
, там он ознакомился с производством и высоко оценил продукцию его резидентов.
"Мы посмотрели промышленный кластер, особую зону, которая мне очень понравилась, особенно те инновационные решения, которые были представлены резидентами. На сегодняшний день действительно то импортозамещение, которое вы показали по производству конвекторов и тепловых изоляционных устройств, батарей, впечатляют", - сказал глава правительства.
"Сегодня даже отсутствие кооперации, которое сложилось, им дает возможность сформировать требования к кооперации по всей стране. Они этим активно занимаются", - добавил он.