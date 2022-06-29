https://ria.ru/20220629/ukraina-1799053560.html
Наемник из США пожалел, что приехал на Украину
Наемник из США пожалел, что приехал на Украину - РИА Новости, 29.06.2022
Наемник из США пожалел, что приехал на Украину
Американский наемник Александр Дрюке, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Донецкой Народной Республики, заявил, что не обладал полной информацией о... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:12
2022-06-29T17:12
2022-06-29T19:03
в мире
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россия
нед прайс
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специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Американский наемник Александр Дрюке, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Донецкой Народной Республики, заявил, что не обладал полной информацией о происходящем на Украине."Если бы я лучше понимал, что здесь на самом деле происходит, я бы не приехал. Я на самом деле жалею о своем приезде", — рассказал он.Наемник призвал желающих присоединиться к украинским войскам не повторять его ошибок и подробнее изучить информацию о конфликте.Дрюке также сообщил, что ему обещали платить около 3,5 тысячи долларов ежемесячно при согласии отправиться на передовую, но денег он так и не получил.По словам военного, их тренировали иностранные инструкторы, и с украинцами он почти не контактировал. Так, Дрюке встречал людей из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, а также Бразилии и других стран Латинской Америки.Наемник подтвердил, что власти ДНР предоставили ему возможность пообщаться с семьей.Ранее стало известно, что российские войска взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии во время боя под Харьковом. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220621/naemnik-1796907328.html
https://ria.ru/20220622/naemnik-1797343103.html
https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html
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Наемник из США рассказал, почему приехал на Украину и как его обманули с гонораром
Взятый в плен российскими военными американский наемник Александр Дрюке рассказал, что ему обещали 3,5 тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях, но он их не получил.
2022-06-29T17:12
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в мире, украина, россия, нед прайс, харьков, ирак, донецкая народная республика, владимир путин, сша
17:12 29.06.2022 (обновлено: 19:03 29.06.2022)
Наемник из США пожалел, что приехал на Украину
Плененный в ДНР наемник из США Дрюке заявил, что жалеет о приезде на Украину