08:40 29.06.2022 (обновлено: 10:43 29.06.2022)
В ЛНР заявили, что много украинских военных сдались в плен под Лисичанском
Посол ЛНР в России Мирошник заявил о сдаче в плен под Лисичанском трети украинских военных
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные в Донбассе
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вся группировка ВСУ в районе северного пригорода Лисичанска — города Приволье — разбита или сдалась в плен, следует из заявления посла Луганской Народной Республики в России Родиона Мирошника в эфире "Соловьев Live".
"Сейчас идут активные боевые действия в пригородах Лисичанска. По последним данным, с достаточно большими жертвами идут действия в районе Приволья. У меня нет цифр, но долетают известия, что много боевиков сдались в плен — 1/3 сдалась и 2/3 остались лежать на поле. Количество сейчас уточняется", — сказал он.
Кроме того, как заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, союзные силы взяли под контроль все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной.
Как сообщал накануне посол Мирошник, союзные силы форсировали Северский Донец в районе Шепилово и Приволья и закрепились на правом берегу, где оборудуют плацдармы для дальнейшего наступления.
Сейчас территория ЛНР освобождена практически полностью, за исключением Лисичанска.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.