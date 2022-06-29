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В ЛНР заявили, что много украинских военных сдались в плен под Лисичанском

В ЛНР заявили, что много украинских военных сдались в плен под Лисичанском - РИА Новости, 29.06.2022

В ЛНР заявили, что много украинских военных сдались в плен под Лисичанском

Вся группировка ВСУ в районе северного пригорода Лисичанска — города Приволье — разбита или сдалась в плен, следует из заявления посла Луганской Народной... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T08:40

2022-06-29T08:40

2022-06-29T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

россия

лисичанск

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вся группировка ВСУ в районе северного пригорода Лисичанска — города Приволье — разбита или сдалась в плен, следует из заявления посла Луганской Народной Республики в России Родиона Мирошника в эфире "Соловьев Live".Кроме того, как заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, союзные силы взяли под контроль все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной.Как сообщал накануне посол Мирошник, союзные силы форсировали Северский Донец в районе Шепилово и Приволья и закрепились на правом берегу, где оборудуют плацдармы для дальнейшего наступления.Сейчас территория ЛНР освобождена практически полностью, за исключением Лисичанска.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

луганская народная республика

украина

россия

лисичанск

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в мире, луганская народная республика, украина, россия, лисичанск