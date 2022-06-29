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В МИД напомнили, что является целями ударов во время спецоперации - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/tseli-1798895521.html
В МИД напомнили, что является целями ударов во время спецоперации
В МИД напомнили, что является целями ударов во время спецоперации - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД напомнили, что является целями ударов во время спецоперации
Гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов в ходе спецоперации, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T04:37
2022-06-29T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
кременчуг
совет безопасности оон
оон
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов в ходе спецоперации, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.По словам дипломата, "удары наносятся исключительно по военным целям высокоточным оружием". Он заметил, что "гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов".Ранее в соцсетях появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге, на Украине заявили, что по зданию был нанесен удар. Министерство обороны России сообщило, что ВКС РФ ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не работавшем торговом центре.Киев инициировал проведение срочного заседания Совбеза ООН. В ходе него первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что провокация с якобы ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге понадобилась Киеву, чтобы вернуть внимание мировой общественности к Украине. Он подчеркнул, что удары не затронули ТЦ, об этом свидетельствуют записи с камер наблюдения. Попадание ракеты по ТЦ не оставило бы от него ничего, но на видео украинских блогеров видно, что от взрывной волны не пострадали находящиеся внутри торгового центра товары, добавил Полянский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Читайте полный текст интервью Алексея Полищука &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, украина, россия, кременчуг, совет безопасности оон, оон, дмитрий полянский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва
04:37 29.06.2022 (обновлено: 12:08 29.06.2022)
 
В МИД напомнили, что является целями ударов во время спецоперации

Дипломат Полищук: гражданские объекты и мирное население не являются целями спецоперации

© AP PhotoРоссийские военнослужащие в ЛНР
Российские военнослужащие в ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов в ходе спецоперации, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Наши военные совместно с силами ДНР и ЛНР планомерно работают над реализацией всех поставленных задач по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, устранению угроз России, исходящих с ее территории", — напомнил он.
По словам дипломата, "удары наносятся исключительно по военным целям высокоточным оружием". Он заметил, что "гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов".
Ранее в соцсетях появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге, на Украине заявили, что по зданию был нанесен удар. Министерство обороны России сообщило, что ВКС РФ ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не работавшем торговом центре.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
04:10Специальная военная операция на Украине
В МИД заявили о заинтересованности в скорейшем освобождении Донбасса
Киев инициировал проведение срочного заседания Совбеза ООН. В ходе него первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что провокация с якобы ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге понадобилась Киеву, чтобы вернуть внимание мировой общественности к Украине. Он подчеркнул, что удары не затронули ТЦ, об этом свидетельствуют записи с камер наблюдения. Попадание ракеты по ТЦ не оставило бы от него ничего, но на видео украинских блогеров видно, что от взрывной волны не пострадали находящиеся внутри торгового центра товары, добавил Полянский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияКременчугСовет Безопасности ООНООНДмитрий ПолянскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Москва
 
 
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