https://ria.ru/20220629/tseli-1798895521.html

В МИД напомнили, что является целями ударов во время спецоперации

В МИД напомнили, что является целями ударов во время спецоперации - РИА Новости, 29.06.2022

В МИД напомнили, что является целями ударов во время спецоперации

Гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов в ходе спецоперации, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T04:37

2022-06-29T04:37

2022-06-29T12:08

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

кременчуг

совет безопасности оон

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9949283e724585ef28dfeef817aecf4e.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов в ходе спецоперации, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.По словам дипломата, "удары наносятся исключительно по военным целям высокоточным оружием". Он заметил, что "гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов".Ранее в соцсетях появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге, на Украине заявили, что по зданию был нанесен удар. Министерство обороны России сообщило, что ВКС РФ ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не работавшем торговом центре.Киев инициировал проведение срочного заседания Совбеза ООН. В ходе него первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что провокация с якобы ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге понадобилась Киеву, чтобы вернуть внимание мировой общественности к Украине. Он подчеркнул, что удары не затронули ТЦ, об этом свидетельствуют записи с камер наблюдения. Попадание ракеты по ТЦ не оставило бы от него ничего, но на видео украинских блогеров видно, что от взрывной волны не пострадали находящиеся внутри торгового центра товары, добавил Полянский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>

https://ria.ru/20220629/donbass-1798894635.html

украина

россия

кременчуг

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, россия, кременчуг, совет безопасности оон, оон, дмитрий полянский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва