10:38 29.06.2022 (обновлено: 12:06 29.06.2022)
В МИД рассчитывают на участие в международном трибунале над Киевом
МИД рассчитывает на участие в международном трибунале по преступлениям Киева в Донбассе
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. РФ надеется, что сможет принять участие в международном трибунале по преступлениям Украины в Донбассе, такой суд необходим, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Безусловно, такой трибунал необходим... Военные преступления, которые украинские националисты совершают в Донбассе с 2014 года, не должны оставаться безнаказанными. Как известно, подготовка к его созданию уже идет в Донецке. Ожидается, что трибунал будет международным, и Россия сможет принять в нем участие", - добавил он.
Дипломат рассказал, что компетентные структуры России и республик Донбасса уже занимаются расследованием преступлений украинских вооруженных формирований. "Следственный комитет России возбудил более тысячи дел по фактам преступлений против мирного населения Донбасса и против российских военнослужащих в ходе специальной военной операции", - сказал Полищук.