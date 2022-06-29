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В МИД рассчитывают на участие в международном трибунале над Киевом - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798923570.html
В МИД рассчитывают на участие в международном трибунале над Киевом
В МИД рассчитывают на участие в международном трибунале над Киевом - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД рассчитывают на участие в международном трибунале над Киевом
РФ надеется, что сможет принять участие в международном трибунале по преступлениям Украины в Донбассе, такой суд необходим, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:38
2022-06-29T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. РФ надеется, что сможет принять участие в международном трибунале по преступлениям Украины в Донбассе, такой суд необходим, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Дипломат рассказал, что компетентные структуры России и республик Донбасса уже занимаются расследованием преступлений украинских вооруженных формирований. "Следственный комитет России возбудил более тысячи дел по фактам преступлений против мирного населения Донбасса и против российских военнослужащих в ходе специальной военной операции", - сказал Полищук.Читайте полный текст интервью Алексея Полищука &gt;&gt;
https://ria.ru/20220616/zelenskiy-1795805466.html
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:38 29.06.2022 (обновлено: 12:06 29.06.2022)
 
В МИД рассчитывают на участие в международном трибунале над Киевом

МИД рассчитывает на участие в международном трибунале по преступлениям Киева в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. РФ надеется, что сможет принять участие в международном трибунале по преступлениям Украины в Донбассе, такой суд необходим, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Безусловно, такой трибунал необходим... Военные преступления, которые украинские националисты совершают в Донбассе с 2014 года, не должны оставаться безнаказанными. Как известно, подготовка к его созданию уже идет в Донецке. Ожидается, что трибунал будет международным, и Россия сможет принять в нем участие", - добавил он.
Дипломат рассказал, что компетентные структуры России и республик Донбасса уже занимаются расследованием преступлений украинских вооруженных формирований. "Следственный комитет России возбудил более тысячи дел по фактам преступлений против мирного населения Донбасса и против российских военнослужащих в ходе специальной военной операции", - сказал Полищук.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 15:40Специальная военная операция на Украине
Пасечник: Зеленский должен проходить как военный преступник на трибунале
Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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