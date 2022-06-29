https://ria.ru/20220629/tribunal-1798923570.html

В МИД рассчитывают на участие в международном трибунале над Киевом

В МИД рассчитывают на участие в международном трибунале над Киевом - РИА Новости, 29.06.2022

В МИД рассчитывают на участие в международном трибунале над Киевом

РФ надеется, что сможет принять участие в международном трибунале по преступлениям Украины в Донбассе, такой суд необходим, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:38

2022-06-29T10:38

2022-06-29T12:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. РФ надеется, что сможет принять участие в международном трибунале по преступлениям Украины в Донбассе, такой суд необходим, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Дипломат рассказал, что компетентные структуры России и республик Донбасса уже занимаются расследованием преступлений украинских вооруженных формирований. "Следственный комитет России возбудил более тысячи дел по фактам преступлений против мирного населения Донбасса и против российских военнослужащих в ходе специальной военной операции", - сказал Полищук.Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>

https://ria.ru/20220616/zelenskiy-1795805466.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр