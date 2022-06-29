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Фальков призвал стандартизировать деятельность биоресурсных центров - РИА Новости, 29.06.2022
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Фальков призвал стандартизировать деятельность биоресурсных центров
Фальков призвал стандартизировать деятельность биоресурсных центров - РИА Новости, 29.06.2022
Фальков призвал стандартизировать деятельность биоресурсных центров
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что "необходимо определить стандарты деятельности и функционирования биоресурсных центров и... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:09
2022-06-29T21:58
россия
наука
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что "необходимо определить стандарты деятельности и функционирования биоресурсных центров и коллекций, как форм сохранения генетических резервов животных и растений сельскохозяйственного назначения, бактерий, клинического, исследовательского материала для развития персонализированной медицины с целью обеспечения единых правил и требований как к формированию этих ресурсов, хранению, предоставлению образцов в соответствии с мировыми стандартами", - сказал Фальков на сессии "Генетика и право: вызовы времени 2020–2030" на Х Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что это значимое условие в текущем направлении, в котором важно двигаться, понимая особенности работы, а не копируя чужие стандарты. Заместитель Министра здравоохранения Татьяна Семенова отметила, что вопросы биоресурсных коллекций должны регламентироваться надотраслевым законодательством. "Для начала нам нужно сделать закон о биоресурсных коллекциях, договориться о том, что это такое, вместе с Министерством образования и другими коллегами провести полную инвентаризацию, ввести все это в законодательно-правовое поле, и без сомнения это очень ближайшее будущее. Это и инфекционная безопасность, и пищевая безопасность, и промышленная безопасность, и конечно, жизнь и здоровье наших граждан", - подчеркнула Семенова. Биоресурсные коллекции, которые собирают российские ученые, являются одной из основополагающих частей для безопасности России, заявила член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" детский эндокринолог Мария Воронцова. "С моей точки зрения и с точки зрения моих коллег, эти биоресурсные коллекции являются одним из основополагающих для развития не только в научном плане, но и в плане безопасности для каждого государства. Эксперт напомнила о важности таких коллекций, прежде всего, для развития медицины и новых методов лечения. "Фармацевтические компании имеют возможность их использовать для разработки препаратов, клиники могут их применять для совершенствования диагностических процедур". Первый заместитель директора по науке "Курчатовского института" Юлия Дьякова рассказала, что уже создан макет национальной базы генетической информации. "Очень важно помимо самого макета создать общий, коллективный центр пользования для быстро секвенирования", - отметила она. Биоресурсные коллекции и комплекс технологий по их сохранению, изучению и практическому использованию являются сегодня основой биоэкономики, продовольственной безопасности и биобезопасности. В условиях глобализации и современных вызовов создание и сохранение уникального генетического разнообразия биоресурсных коллекций, биобанков имеет принципиальное значение для проведения фундаментальных исследований в различных направлениях и отраслях промышленности
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россия, наука, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
17:09 29.06.2022 (обновлено: 21:58 29.06.2022)
 
Фальков призвал стандартизировать деятельность биоресурсных центров

Глава Минобрнауки Фальков призвал стандартизировать деятельность биоресурсных центров

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что "необходимо определить стандарты деятельности и функционирования биоресурсных центров и коллекций, как форм сохранения генетических резервов животных и растений сельскохозяйственного назначения, бактерий, клинического, исследовательского материала для развития персонализированной медицины с целью обеспечения единых правил и требований как к формированию этих ресурсов, хранению, предоставлению образцов в соответствии с мировыми стандартами", - сказал Фальков на сессии "Генетика и право: вызовы времени 2020–2030" на Х Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что это значимое условие в текущем направлении, в котором важно двигаться, понимая особенности работы, а не копируя чужие стандарты.

Заместитель Министра здравоохранения Татьяна Семенова отметила, что вопросы биоресурсных коллекций должны регламентироваться надотраслевым законодательством.

"Для начала нам нужно сделать закон о биоресурсных коллекциях, договориться о том, что это такое, вместе с Министерством образования и другими коллегами провести полную инвентаризацию, ввести все это в законодательно-правовое поле, и без сомнения это очень ближайшее будущее. Это и инфекционная безопасность, и пищевая безопасность, и промышленная безопасность, и конечно, жизнь и здоровье наших граждан", - подчеркнула Семенова.

Биоресурсные коллекции, которые собирают российские ученые, являются одной из основополагающих частей для безопасности России, заявила член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" детский эндокринолог Мария Воронцова.
"С моей точки зрения и с точки зрения моих коллег, эти биоресурсные коллекции являются одним из основополагающих для развития не только в научном плане, но и в плане безопасности для каждого государства.
Эксперт напомнила о важности таких коллекций, прежде всего, для развития медицины и новых методов лечения. "Фармацевтические компании имеют возможность их использовать для разработки препаратов, клиники могут их применять для совершенствования диагностических процедур".

Первый заместитель директора по науке "Курчатовского института" Юлия Дьякова рассказала, что уже создан макет национальной базы генетической информации.

"Очень важно помимо самого макета создать общий, коллективный центр пользования для быстро секвенирования", - отметила она.

Биоресурсные коллекции и комплекс технологий по их сохранению, изучению и практическому использованию являются сегодня основой биоэкономики, продовольственной безопасности и биобезопасности. В условиях глобализации и современных вызовов создание и сохранение уникального генетического разнообразия биоресурсных коллекций, биобанков имеет принципиальное значение для проведения фундаментальных исследований в различных направлениях и отраслях промышленности
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РоссияНаукаВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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