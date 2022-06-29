https://ria.ru/20220629/spetsoperatsiya-1798924736.html
Джонсон назвал действия Путина по Украине примером токсичной маскулинности
Джонсон назвал действия Путина по Украине примером токсичной маскулинности - РИА Новости, 29.06.2022
Джонсон назвал действия Путина по Украине примером токсичной маскулинности
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Владимир Путин был женщиной. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:45
2022-06-29T10:45
2022-06-29T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
борис джонсон
великобритания
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 29 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Владимир Путин был женщиной."Если бы Путин был женщиной, — кем он, очевидно, не является, — но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал", — сказал Джонсон в интервью немецкому телеканалу ZDF.По мнению британского премьера, действия российского лидера в отношении Украины стали "идеальным примером токсичной маскулинности".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, борис джонсон, великобритания, украина, россия, ситуация в днр и лнр
10:45 29.06.2022 (обновлено: 12:52 29.06.2022)
Джонсон назвал действия Путина по Украине примером токсичной маскулинности
Джонсон считает, что Россия не начала бы спецоперацию, если бы Путин был женщиной