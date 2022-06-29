https://ria.ru/20220629/spetsoperatsiya-1798924736.html

Джонсон назвал действия Путина по Украине примером токсичной маскулинности

Джонсон назвал действия Путина по Украине примером токсичной маскулинности - РИА Новости, 29.06.2022

Джонсон назвал действия Путина по Украине примером токсичной маскулинности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Владимир Путин был женщиной. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:45

2022-06-29T10:45

2022-06-29T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

борис джонсон

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украина

россия

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 29 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Владимир Путин был женщиной."Если бы Путин был женщиной, — кем он, очевидно, не является, — но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал", — сказал Джонсон в интервью немецкому телеканалу ZDF.По мнению британского премьера, действия российского лидера в отношении Украины стали "идеальным примером токсичной маскулинности".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html

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Кирилл Волков

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