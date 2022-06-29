https://ria.ru/20220629/soderzhanki-1798963453.html

В Петербурге начались съемки спин-оффа "Содержанок"

В Петербурге начались съемки спин-оффа "Содержанок" - РИА Новости, 29.06.2022

В Петербурге начались съемки спин-оффа "Содержанок"

В Петербурге начались съемки спин-оффа "Содержанок", сообщает пресс-служба. Он получил подзаголовок "Перезагрузка". РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:48

2022-06-29T13:48

2022-06-29T13:48

культура

новости культуры

дарья мороз

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марина зудина

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Петербурге начались съемки спин-оффа "Содержанок", сообщает пресс-служба. Он получил подзаголовок "Перезагрузка". Действие в нем разворачивается спустя три года после событий, показанных в финале третьего сезона оригинального проекта. Персонажи собираются на вечеринке на петербургском форуме. Катя (Александра Ревенко) вышла замуж за Чистякова (Константин Лавроненко). А Карина (Сабина Ахмедова) — за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения. "Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма", — рассказывают в пресс-службе. Приезжает и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и у всех, у нее здесь есть свои интересы. Вечеринка прерывается из-за того, что один из влиятельных гостей умирает.Режиссер спин-оффа — Ламара Согомонян. Ее короткометражный фильм "Собирайся, поедем на праздник" с Дарьей Мороз был показан на Кинотавре и получил на международном кинофестивале в Лос-Анджелесе награды за лучшую режиссуру и актерское исполнение."За три сезона проект сформировал внутри себя большую вселенную и в "Перезагрузке" мне хотелось бы ее сохранить. При этом, со своей стороны, я хочу добавить лаконичности и завершенности этой вселенной. Порадовать аудиторию новыми персонажами, а также увлечь интересной визуализацией", — делится подробностями режиссер.В спин-оффе появится Сергей Горошко ("Майор Гром: Чумной Доктор", "Этерна: Часть первая"). Своего персонаже он назвал "человеком-идеей", который пытается что-то изменить в этом мире. "Он тотально одинок и нелюдим", — рассказывает актер. К актерскому составу также присоединились Наталья Рогожкина ("Бывшие", "Вертинский"), Иван Мулин ("Перевал Дятлова") и зарубежные звезды. В том числе немецкий актер Стив Виндольф ("Святой Майк"), хорватский артист и певец Франо Ласич и сербский актер и режиссер Иван Евтович ("Центр неотложной помощи" и "Человеческий зверинец").Съемки спин-оффа будут идти в Северной столице все лето, работа над некоторыми эпизодами пройдет в Москве.

https://ria.ru/20220627/kino-1798416084.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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