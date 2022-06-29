В Петербурге начались съемки спин-оффа "Содержанок"
В Петербурге начались съемки сериала "Содержанки. Перезагрузка" с Дарьей Мороз
© Фото : START (2022)Дарья Мороз на съемках сериала "Содержанки. Перезагрузка"
© Фото : START (2022)
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Петербурге начались съемки спин-оффа "Содержанок", сообщает пресс-служба. Он получил подзаголовок "Перезагрузка".
Действие в нем разворачивается спустя три года после событий, показанных в финале третьего сезона оригинального проекта.
© Фото : START (2022)Александра Ревенко на съемках сериала "Содержанки. Перезагрузка"
© Фото : START (2022)
Александра Ревенко на съемках сериала "Содержанки. Перезагрузка"
Персонажи собираются на вечеринке на петербургском форуме. Катя (Александра Ревенко) вышла замуж за Чистякова (Константин Лавроненко). А Карина (Сабина Ахмедова) — за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения. "Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма", — рассказывают в пресс-службе.
Приезжает и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и у всех, у нее здесь есть свои интересы.
Вечеринка прерывается из-за того, что один из влиятельных гостей умирает.
"Обсуждая идею "Перезагрузки", мы хотели взглянуть на полюбившихся персонажей с нового ракурса. Моя героиня Лена Широкова даже выглядит по-новому, особенно в сравнении с третьим сезоном. Она отходит от образа бизнес-леди, шик и лоск теперь спрятан, она возвращается к себе", — говорит Дарья Мороз.
Режиссер спин-оффа — Ламара Согомонян. Ее короткометражный фильм "Собирайся, поедем на праздник" с Дарьей Мороз был показан на Кинотавре и получил на международном кинофестивале в Лос-Анджелесе награды за лучшую режиссуру и актерское исполнение.
"За три сезона проект сформировал внутри себя большую вселенную и в "Перезагрузке" мне хотелось бы ее сохранить. При этом, со своей стороны, я хочу добавить лаконичности и завершенности этой вселенной. Порадовать аудиторию новыми персонажами, а также увлечь интересной визуализацией", — делится подробностями режиссер.
© Фото : START (2022)Марина Зудина на съемках сериала "Содержанки. Перезагрузка"
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Марина Зудина на съемках сериала "Содержанки. Перезагрузка"
© Фото : START (2022)
© Фото : START (2022)Сабина Ахмедова на съемках сериала "Содержанки. Перезагрузка"
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Сабина Ахмедова на съемках сериала "Содержанки. Перезагрузка"
© Фото : START (2022)
© Фото : START (2022)Владимир Мишуков на съемках сериала "Содержанки. Перезагрузка"
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Владимир Мишуков на съемках сериала "Содержанки. Перезагрузка"
© Фото : START (2022)
© Фото : START (2022)Ламара Согомонян на съемках сериала "Содержанки. Перезагрузка"
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Ламара Согомонян на съемках сериала "Содержанки. Перезагрузка"
© Фото : START (2022)
1 из 4
Марина Зудина на съемках сериала "Содержанки. Перезагрузка"
© Фото : START (2022)
2 из 4
Сабина Ахмедова на съемках сериала "Содержанки. Перезагрузка"
© Фото : START (2022)
3 из 4
Владимир Мишуков на съемках сериала "Содержанки. Перезагрузка"
© Фото : START (2022)
4 из 4
Ламара Согомонян на съемках сериала "Содержанки. Перезагрузка"
© Фото : START (2022)
В спин-оффе появится Сергей Горошко ("Майор Гром: Чумной Доктор", "Этерна: Часть первая"). Своего персонаже он назвал "человеком-идеей", который пытается что-то изменить в этом мире. "Он тотально одинок и нелюдим", — рассказывает актер.
К актерскому составу также присоединились Наталья Рогожкина ("Бывшие", "Вертинский"), Иван Мулин ("Перевал Дятлова") и зарубежные звезды. В том числе немецкий актер Стив Виндольф ("Святой Майк"), хорватский артист и певец Франо Ласич и сербский актер и режиссер Иван Евтович ("Центр неотложной помощи" и "Человеческий зверинец").
Съемки спин-оффа будут идти в Северной столице все лето, работа над некоторыми эпизодами пройдет в Москве.