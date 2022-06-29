https://ria.ru/20220629/shutka-1799129792.html

Снова забыл? Поведение Байдена на обеде с королем Испании удивило британцев

Снова забыл? Поведение Байдена на обеде с королем Испании удивило британцев - РИА Новости, 29.06.2022

Снова забыл? Поведение Байдена на обеде с королем Испании удивило британцев

Читатели газеты Daily Mail высмеяли забывчивость президента США Джо Байдена, который повторно использовал шутку во время одного из официальных мероприятий на... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T22:37

2022-06-29T22:37

2022-06-29T22:38

в мире

борис джонсон

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великобритания

джо байден

саммит нато

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail высмеяли забывчивость президента США Джо Байдена, который повторно использовал шутку во время одного из официальных мероприятий на саммите НАТО.Во время приема у короля и королевы Испании Байден пошутил, что и он, и король Филипп VI женились на женщинах, которых "они недостойны". Год назад президент США использовал ту же фразу на встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и его женой во время саммита G7."Это единственное, что он может вспомнить", - написал комментатор."Обновите его шпаргалки", - призвал третий."К сожалению, Байден – посмешище. Да поможет нам всем бог", - заметил другой."Пусть нас простит весь остальной мир. Это тот самый человек, который, по мнению 81 миллиона проголосовавших за него, мог бы сделать что-то лучшее", - посетовал еще один читатель."Если бы Байден хотел по-настоящему рассмешить их, то ему следовало бы показать видеозапись своего падения с велосипеда или же то, как он споткнулся на трапе самолета…они бы катались со смеху", - предложил комментатор.Байден регулярно допускает оговорки и попадает в неловкие ситуации. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.

https://ria.ru/20220628/bayden-1798863410.html

https://ria.ru/20220629/bayden-1798933517.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, борис джонсон, испания, сша, великобритания, джо байден, саммит нато