https://ria.ru/20220629/shutka-1799129792.html
Снова забыл? Поведение Байдена на обеде с королем Испании удивило британцев
Снова забыл? Поведение Байдена на обеде с королем Испании удивило британцев - РИА Новости, 29.06.2022
Снова забыл? Поведение Байдена на обеде с королем Испании удивило британцев
Читатели газеты Daily Mail высмеяли забывчивость президента США Джо Байдена, который повторно использовал шутку во время одного из официальных мероприятий на... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T22:37
2022-06-29T22:37
2022-06-29T22:38
в мире
борис джонсон
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великобритания
джо байден
саммит нато
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail высмеяли забывчивость президента США Джо Байдена, который повторно использовал шутку во время одного из официальных мероприятий на саммите НАТО.Во время приема у короля и королевы Испании Байден пошутил, что и он, и король Филипп VI женились на женщинах, которых "они недостойны". Год назад президент США использовал ту же фразу на встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и его женой во время саммита G7."Это единственное, что он может вспомнить", - написал комментатор."Обновите его шпаргалки", - призвал третий."К сожалению, Байден – посмешище. Да поможет нам всем бог", - заметил другой."Пусть нас простит весь остальной мир. Это тот самый человек, который, по мнению 81 миллиона проголосовавших за него, мог бы сделать что-то лучшее", - посетовал еще один читатель."Если бы Байден хотел по-настоящему рассмешить их, то ему следовало бы показать видеозапись своего падения с велосипеда или же то, как он споткнулся на трапе самолета…они бы катались со смеху", - предложил комментатор.Байден регулярно допускает оговорки и попадает в неловкие ситуации. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.
https://ria.ru/20220628/bayden-1798863410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, испания, сша, великобритания, джо байден, саммит нато
22:37 29.06.2022 (обновлено: 22:38 29.06.2022)
Снова забыл? Поведение Байдена на обеде с королем Испании удивило британцев
Читатели DM высмеяли старую шутку Байдена, которую он повторил на приеме у короля Испании
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Читатели газеты Daily Mail
высмеяли забывчивость президента США Джо Байдена, который повторно использовал шутку во время одного из официальных мероприятий на саммите НАТО.
Во время приема у короля и королевы Испании
Байден пошутил, что и он, и король Филипп VI женились на женщинах, которых "они недостойны". Год назад президент США
использовал ту же фразу на встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном
и его женой во время саммита G7
.
"Это единственное, что он может вспомнить", - написал комментатор.
"У него просто не было с собой карточек с подсказками, и он все снова забыл", - добавил второй.
"Обновите его шпаргалки", - призвал третий.
"К сожалению, Байден – посмешище. Да поможет нам всем бог", - заметил другой.
"Пусть нас простит весь остальной мир. Это тот самый человек, который, по мнению 81 миллиона проголосовавших за него, мог бы сделать что-то лучшее", - посетовал еще один читатель.
"Если бы Байден хотел по-настоящему рассмешить их, то ему следовало бы показать видеозапись своего падения с велосипеда или же то, как он споткнулся на трапе самолета…они бы катались со смеху", - предложил комментатор.
Байден регулярно допускает оговорки и попадает в неловкие ситуации. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина
, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию
с Ливией
и Ирак
с Ираном
, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис
главой государства.