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Наталье Штурм сделали предложение - РИА Новости, 29.06.2022
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Шоубиз
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Наталье Штурм сделали предложение
Наталье Штурм сделали предложение - РИА Новости, 29.06.2022
Наталье Штурм сделали предложение
Наталье Штурм сделали предложение. Романтичным видео звезда поделилась в социальных сетях: во время отдыха избранник нырнул в бассейн, а затем вылез и сразу же... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:06
2022-06-29T17:06
шоубиз
знаменитости
наталья штурм
шоу-бизнес
предложение
замужество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Наталье Штурм сделали предложение. Романтичным видео звезда поделилась в социальных сетях: во время отдыха избранник нырнул в бассейн, а затем вылез и сразу же преподнес артистке кольцо.Избранник по имени Альберт подарил артистке камень под названием бирманская шпинель. Из него планируется сделать кольцо, поскольку, по словам Натальи, ее возлюбленный – ювелир.В конце видео пара поцеловалась.Ранее о своей новой девушке рассказал Прохор Шаляпин.
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знаменитости, наталья штурм, шоу-бизнес, предложение, замужество
17:06 29.06.2022
 
Наталье Штурм сделали предложение

Наталье Штурм сделали предложение во время отдыха

© Аккаунт Натальи Штурм в соцсетиКадр видео, опубликованного Натальей Штурм
Кадр видео, опубликованного Натальей Штурм
© Аккаунт Натальи Штурм в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Наталье Штурм сделали предложение. Романтичным видео звезда поделилась в социальных сетях: во время отдыха избранник нырнул в бассейн, а затем вылез и сразу же преподнес артистке кольцо.

"Как насчет предложения руки и сердца?" – сказал мужчина.

Избранник по имени Альберт подарил артистке камень под названием бирманская шпинель. Из него планируется сделать кольцо, поскольку, по словам Натальи, ее возлюбленный – ювелир.

"Вот так вот, ребята. 56 лет. Мне сделали предложение. Альберт. Мы ровесники… А, нет, тебе 55. То есть, я собираюсь связать свою жизнь с мужчиной, который моложе меня", – сказала Штурм.

В конце видео пара поцеловалась.
Ранее о своей новой девушке рассказал Прохор Шаляпин.
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 17:10Шоубиз
Шаляпин сравнил новую возлюбленную с Дэвис
 
ШоубизЗнаменитостиНаталья ШтурмШоу-бизнесПредложениезамужество
 
 
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