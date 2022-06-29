https://ria.ru/20220629/shturm-1798964057.html
Наталье Штурм сделали предложение
Наталье Штурм сделали предложение - РИА Новости, 29.06.2022
Наталье Штурм сделали предложение
Наталье Штурм сделали предложение. Романтичным видео звезда поделилась в социальных сетях: во время отдыха избранник нырнул в бассейн, а затем вылез и сразу же... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:06
2022-06-29T17:06
2022-06-29T17:06
шоубиз
знаменитости
наталья штурм
шоу-бизнес
предложение
замужество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Наталье Штурм сделали предложение. Романтичным видео звезда поделилась в социальных сетях: во время отдыха избранник нырнул в бассейн, а затем вылез и сразу же преподнес артистке кольцо.Избранник по имени Альберт подарил артистке камень под названием бирманская шпинель. Из него планируется сделать кольцо, поскольку, по словам Натальи, ее возлюбленный – ювелир.В конце видео пара поцеловалась.Ранее о своей новой девушке рассказал Прохор Шаляпин.
https://ria.ru/20220520/shalyapin-1789773114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, наталья штурм, шоу-бизнес, предложение, замужество
Наталье Штурм сделали предложение
Наталье Штурм сделали предложение во время отдыха
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Наталье Штурм сделали предложение. Романтичным видео звезда поделилась в социальных сетях: во время отдыха избранник нырнул в бассейн, а затем вылез и сразу же преподнес артистке кольцо.
"Как насчет предложения руки и сердца?" – сказал мужчина.
Избранник по имени Альберт подарил артистке камень под названием бирманская шпинель. Из него планируется сделать кольцо, поскольку, по словам Натальи, ее возлюбленный – ювелир.
"Вот так вот, ребята. 56 лет. Мне сделали предложение. Альберт. Мы ровесники… А, нет, тебе 55. То есть, я собираюсь связать свою жизнь с мужчиной, который моложе меня", – сказала Штурм.
В конце видео пара поцеловалась.
Ранее о своей новой девушке рассказал
Прохор Шаляпин.