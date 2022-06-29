https://ria.ru/20220629/shturm-1798964057.html

Наталье Штурм сделали предложение

Наталье Штурм сделали предложение - РИА Новости, 29.06.2022

Наталье Штурм сделали предложение

Наталье Штурм сделали предложение. Романтичным видео звезда поделилась в социальных сетях: во время отдыха избранник нырнул в бассейн, а затем вылез и сразу же... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:06

2022-06-29T17:06

2022-06-29T17:06

шоубиз

знаменитости

наталья штурм

шоу-бизнес

предложение

замужество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798941839_0:241:3211:2047_1920x0_80_0_0_e456419a8adb5c62423b989d6c0a6250.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Наталье Штурм сделали предложение. Романтичным видео звезда поделилась в социальных сетях: во время отдыха избранник нырнул в бассейн, а затем вылез и сразу же преподнес артистке кольцо.Избранник по имени Альберт подарил артистке камень под названием бирманская шпинель. Из него планируется сделать кольцо, поскольку, по словам Натальи, ее возлюбленный – ювелир.В конце видео пара поцеловалась.Ранее о своей новой девушке рассказал Прохор Шаляпин.

https://ria.ru/20220520/shalyapin-1789773114.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, наталья штурм, шоу-бизнес, предложение, замужество