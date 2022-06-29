https://ria.ru/20220629/sammit-1798993460.html
Путин участвует в заседании Каспийского саммита в расширенном составе
Путин участвует в заседании Каспийского саммита в расширенном составе - РИА Новости, 29.06.2022
Путин участвует в заседании Каспийского саммита в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде в среду принимает участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в расширенном составе. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:35
2022-06-29T14:35
2022-06-29T14:35
владимир путин
ашхабад
россия
в мире
сердар бердымухамедов
ильхам алиев
ибрахим раиси
касым-жомарт токаев
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде в среду принимает участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в расширенном составе.По приглашению главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова в саммите принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Ранее Владимир Путин принял участие в заседании саммита, которое проходило в узком составе.Российская сторона ожидает, что по итогам Каспийского саммита лидеры стран-участниц примут коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20220629/sammit-1798985541.html
https://ria.ru/20220629/sammit-1798386685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ашхабад, россия, в мире, сердар бердымухамедов , ильхам алиев, ибрахим раиси, касым-жомарт токаев
Путин участвует в заседании Каспийского саммита в расширенном составе
Президент Путин участвует в заседании Каспийского саммита в Ашхабаде в расширенном составе