https://ria.ru/20220629/sammit-1798993460.html

Путин участвует в заседании Каспийского саммита в расширенном составе

Путин участвует в заседании Каспийского саммита в расширенном составе - РИА Новости, 29.06.2022

Путин участвует в заседании Каспийского саммита в расширенном составе

Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде в среду принимает участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в расширенном составе. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:35

2022-06-29T14:35

2022-06-29T14:35

владимир путин

ашхабад

россия

в мире

сердар бердымухамедов

ильхам алиев

ибрахим раиси

касым-жомарт токаев

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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде в среду принимает участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в расширенном составе.По приглашению главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова в саммите принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Ранее Владимир Путин принял участие в заседании саммита, которое проходило в узком составе.Российская сторона ожидает, что по итогам Каспийского саммита лидеры стран-участниц примут коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20220629/sammit-1798985541.html

https://ria.ru/20220629/sammit-1798386685.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, ашхабад, россия, в мире, сердар бердымухамедов , ильхам алиев, ибрахим раиси, касым-жомарт токаев