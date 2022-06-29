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Путин участвует в заседании Каспийского саммита в расширенном составе - РИА Новости, 29.06.2022
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Путин участвует в заседании Каспийского саммита в расширенном составе
Путин участвует в заседании Каспийского саммита в расширенном составе - РИА Новости, 29.06.2022
Путин участвует в заседании Каспийского саммита в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде в среду принимает участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в расширенном составе. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:35
2022-06-29T14:35
владимир путин
ашхабад
россия
в мире
сердар бердымухамедов
ильхам алиев
ибрахим раиси
касым-жомарт токаев
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде в среду принимает участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в расширенном составе.По приглашению главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова в саммите принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Ранее Владимир Путин принял участие в заседании саммита, которое проходило в узком составе.Российская сторона ожидает, что по итогам Каспийского саммита лидеры стран-участниц примут коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20220629/sammit-1798985541.html
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владимир путин, ашхабад, россия, в мире, сердар бердымухамедов , ильхам алиев, ибрахим раиси, касым-жомарт токаев
14:35 29.06.2022
 
Путин участвует в заседании Каспийского саммита в расширенном составе

Президент Путин участвует в заседании Каспийского саммита в Ашхабаде в расширенном составе

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде в среду принимает участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в расширенном составе.
По приглашению главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова в саммите принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав государств - участников шестого Каспийского саммита в Ашхабаде. 29 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
14:00
Путин отметил важность саммита каспийских государств
Ранее Владимир Путин принял участие в заседании саммита, которое проходило в узком составе.
Российская сторона ожидает, что по итогам Каспийского саммита лидеры стран-участниц примут коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин на саммите глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
00:35
Каспийский саммит
 
Владимир ПутинАшхабадРоссияВ миреСердар БердымухамедовИльхам АлиевИбрахим РаисиКасым-Жомарт Токаев
 
 
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