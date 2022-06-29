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МИД прокомментировал планы референдума на освобожденных территориях Украины - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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МИД прокомментировал планы референдума на освобожденных территориях Украины
МИД прокомментировал планы референдума на освобожденных территориях Украины - РИА Новости, 29.06.2022
МИД прокомментировал планы референдума на освобожденных территориях Украины
Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя в интервью РИА Новости планы референдума на освобожденных территориях Украины о... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:27
2022-06-29T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя в интервью РИА Новости планы референдума на освобожденных территориях Украины о присоединении к России, заявил, что жители этих территорий должны иметь возможность определять свое будущее.По его словам, "будущее Украины, ее освобожденных территорий, а также ДНР и ЛНР находится в руках их жителей"."Эти граждане должны иметь возможность свободного самостоятельного выбора собственного будущего для себя и своих детей", - отметил дипломат.Читайте полный текст интервью Алексея Полищука &gt;&gt;
https://ria.ru/20220622/vossoedinenie-1797195959.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, харьковская область, ситуация в днр и лнр
10:27 29.06.2022 (обновлено: 12:06 29.06.2022)
 
МИД прокомментировал планы референдума на освобожденных территориях Украины

МИД: жители освобожденных территорий должны иметь возможность сами определять будущее

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя в интервью РИА Новости планы референдума на освобожденных территориях Украины о присоединении к России, заявил, что жители этих территорий должны иметь возможность определять свое будущее.
По его словам, "будущее Украины, ее освобожденных территорий, а также ДНР и ЛНР находится в руках их жителей".
"Мы знаем, что граждане, проживающие на освобожденных от нацистов землях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, не желают возвращения киевской власти, которая угрожает им репрессиями за якобы "предательство" и "коллаборационизм" с Россией, за принадлежность к русской культуре и желание говорить на русском языке", - добавил он.
"Эти граждане должны иметь возможность свободного самостоятельного выбора собственного будущего для себя и своих детей", - отметил дипломат.
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22 июня, 06:20Специальная военная операция на Украине
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Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>
 
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