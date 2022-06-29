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МИД прокомментировал планы референдума на освобожденных территориях Украины

МИД прокомментировал планы референдума на освобожденных территориях Украины - РИА Новости, 29.06.2022

МИД прокомментировал планы референдума на освобожденных территориях Украины

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя в интервью РИА Новости планы референдума на освобожденных территориях Украины о... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:27

2022-06-29T10:27

2022-06-29T12:06

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя в интервью РИА Новости планы референдума на освобожденных территориях Украины о присоединении к России, заявил, что жители этих территорий должны иметь возможность определять свое будущее.По его словам, "будущее Украины, ее освобожденных территорий, а также ДНР и ЛНР находится в руках их жителей"."Эти граждане должны иметь возможность свободного самостоятельного выбора собственного будущего для себя и своих детей", - отметил дипломат.Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>

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Кирилл Волков

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