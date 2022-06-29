https://ria.ru/20220629/referendum-1798920237.html
МИД прокомментировал планы референдума на освобожденных территориях Украины
МИД прокомментировал планы референдума на освобожденных территориях Украины - РИА Новости, 29.06.2022
МИД прокомментировал планы референдума на освобожденных территориях Украины
Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя в интервью РИА Новости планы референдума на освобожденных территориях Украины о... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:27
2022-06-29T10:27
2022-06-29T12:06
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя в интервью РИА Новости планы референдума на освобожденных территориях Украины о присоединении к России, заявил, что жители этих территорий должны иметь возможность определять свое будущее.По его словам, "будущее Украины, ее освобожденных территорий, а также ДНР и ЛНР находится в руках их жителей"."Эти граждане должны иметь возможность свободного самостоятельного выбора собственного будущего для себя и своих детей", - отметил дипломат.Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>
https://ria.ru/20220622/vossoedinenie-1797195959.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, харьковская область, ситуация в днр и лнр
10:27 29.06.2022 (обновлено: 12:06 29.06.2022)
МИД прокомментировал планы референдума на освобожденных территориях Украины
МИД: жители освобожденных территорий должны иметь возможность сами определять будущее