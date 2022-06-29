https://ria.ru/20220629/razvedka-1798893234.html
Нарышкин рассказал, когда в России появилась нелегальная разведка
Нарышкин рассказал, когда в России появилась нелегальная разведка - РИА Новости, 29.06.2022
Нарышкин рассказал, когда в России появилась нелегальная разведка
Отечественная нелегальная разведка возникла 100 лет назад в условиях жесткой международной изоляции Советской России в мире и в ответ на действия ее враждебного РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T03:38
2022-06-29T03:38
2022-06-29T12:55
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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безопасность
в мире
сергей нарышкин
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Отечественная нелегальная разведка возникла 100 лет назад в условиях жесткой международной изоляции Советской России в мире и в ответ на действия ее враждебного окружения, рассказал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Накануне управлению "С" СВР (нелегальная разведка) исполнилось 100 лет. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва".Кроме того, в результате пережитых миром незадолго до этого глобальных потрясений и повсеместной утраты прежней стабильности сложились весьма благоприятные условия для использования методов разведки с нелегальных позиций, отметил директор СВР. "Все они позволяли успешно решать вопросы документирования, легализации, прохождения погранконтроля, стоявшие перед предшественниками нынешних сотрудников особого резерва", — добавил Нарышкин.Важно также помнить, что разведывательная деятельность с нелегальных позиций в отечественных спецслужбах после 1917 года возникла отнюдь не на пустом месте, а в результате обобщения мирового и своего собственного опыта, в первую очередь, использования практических навыков революционного подполья, отметил Нарышкин."Разведчиками-нелегалами "первого призыва" стали люди, в полной мере обладавшие таким опытом. К тому же многие из этих людей были по происхождению иностранцами, прекрасно владели иностранными языками, имели многолетний опыт нахождения за рубежом в эмиграции", — сказал директор СВР.Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, москва, безопасность, в мире, сергей нарышкин
03:38 29.06.2022 (обновлено: 12:55 29.06.2022)
Нарышкин рассказал, когда в России появилась нелегальная разведка
Нарышкин: нелегальная разведка появилась в России век назад в ответ на изоляцию в мире
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Отечественная нелегальная разведка возникла 100 лет назад в условиях жесткой международной изоляции Советской России в мире и в ответ на действия ее враждебного окружения, рассказал в интервью
РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Накануне управлению "С" СВР (нелегальная разведка) исполнилось 100 лет. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва".
"Зарождение нашей нелегальной разведки было вынужденным, неизбежным и закономерным ответом на те невыносимые условия, в которые поставило нашу страну ее тотально враждебное окружение. Этому способствовала та обстановка жесткой международной изоляции, в которой оказалось наше государство в 20-е годы XX столетия", — сказал Нарышкин.
Кроме того, в результате пережитых миром незадолго до этого глобальных потрясений и повсеместной утраты прежней стабильности сложились весьма благоприятные условия для использования методов разведки с нелегальных позиций, отметил директор СВР. "Все они позволяли успешно решать вопросы документирования, легализации, прохождения погранконтроля, стоявшие перед предшественниками нынешних сотрудников особого резерва", — добавил Нарышкин.
Важно также помнить, что разведывательная деятельность с нелегальных позиций в отечественных спецслужбах после 1917 года возникла отнюдь не на пустом месте, а в результате обобщения мирового и своего собственного опыта, в первую очередь, использования практических навыков революционного подполья, отметил Нарышкин.
"Разведчиками-нелегалами "первого призыва" стали люди, в полной мере обладавшие таким опытом. К тому же многие из этих людей были по происхождению иностранцами, прекрасно владели иностранными языками, имели многолетний опыт нахождения за рубежом в эмиграции", — сказал директор СВР
.
Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.
В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.