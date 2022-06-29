https://ria.ru/20220629/razvedka-1798893234.html

Нарышкин рассказал, когда в России появилась нелегальная разведка

Нарышкин рассказал, когда в России появилась нелегальная разведка - РИА Новости, 29.06.2022

Нарышкин рассказал, когда в России появилась нелегальная разведка

Отечественная нелегальная разведка возникла 100 лет назад в условиях жесткой международной изоляции Советской России в мире и в ответ на действия ее враждебного РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T03:38

2022-06-29T03:38

2022-06-29T12:55

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

москва

безопасность

в мире

сергей нарышкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773986_0:239:3197:2037_1920x0_80_0_0_0667f01cd7a62405f1e1a9abf8cde473.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Отечественная нелегальная разведка возникла 100 лет назад в условиях жесткой международной изоляции Советской России в мире и в ответ на действия ее враждебного окружения, рассказал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Накануне управлению "С" СВР (нелегальная разведка) исполнилось 100 лет. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва".Кроме того, в результате пережитых миром незадолго до этого глобальных потрясений и повсеместной утраты прежней стабильности сложились весьма благоприятные условия для использования методов разведки с нелегальных позиций, отметил директор СВР. "Все они позволяли успешно решать вопросы документирования, легализации, прохождения погранконтроля, стоявшие перед предшественниками нынешних сотрудников особого резерва", — добавил Нарышкин.Важно также помнить, что разведывательная деятельность с нелегальных позиций в отечественных спецслужбах после 1917 года возникла отнюдь не на пустом месте, а в результате обобщения мирового и своего собственного опыта, в первую очередь, использования практических навыков революционного подполья, отметил Нарышкин."Разведчиками-нелегалами "первого призыва" стали люди, в полной мере обладавшие таким опытом. К тому же многие из этих людей были по происхождению иностранцами, прекрасно владели иностранными языками, имели многолетний опыт нахождения за рубежом в эмиграции", — сказал директор СВР.Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>

https://ria.ru/20220629/razvedka-1798892683.html

https://ria.ru/20220628/razvedka-1798767000.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, москва, безопасность, в мире, сергей нарышкин