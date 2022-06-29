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Нарышкин заявил о росте востребованности нелегальной разведки для России - РИА Новости, 29.06.2022
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Нарышкин заявил о росте востребованности нелегальной разведки для России
Нарышкин заявил о росте востребованности нелегальной разведки для России - РИА Новости, 29.06.2022
Нарышкин заявил о росте востребованности нелегальной разведки для России
Востребованность сил и средств отечественной нелегальной разведки в нынешних условиях многократно выросла, работа разведчиков не прерывается ни на секунду,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T03:24
2022-06-29T12:55
безопасность
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
москва
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Востребованность сил и средств отечественной нелегальной разведки в нынешних условиях многократно выросла, работа разведчиков не прерывается ни на секунду, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.По его словам, вновь, как и в далекие 1920-е годы, нашу страну пытаются изолировать от остального мира, задушить санкциями, постоянно провоцируют и пробуют на прочность."Повсюду наносятся точечные удары по нашим интересам, создаются зоны отчуждения вокруг российских загранучреждений, без каких-либо видимых причин наших загранработников, в том числе и дипломатов, высылают из стран пребывания. Повсеместно организуются антироссийские кампании, вокруг российских граждан и учреждений насаждается обстановка подозрительности и отчужденности", — добавил директор СВР."В сложившейся обстановке многократно возрастает востребованность в специфических силах и средствах нелегальной разведки, надежность которых проверена многими годами работы в особых условиях", — подчеркнул Нарышкин.По его словам, "нелегкая ратная вахта" управления "С" СВР России, уникального подразделения нелегальной разведки, занимающего свои ответственные позиции на "невидимом фронте", не прерывается ни на секунду.Альтернативы нелегальной разведке, похоже, нет, добавил Нарышкин.По словам Нарышкина, разведка, и ее нелегальная составляющая, представляет самодостаточный и гибкий организм, умеющий приспосабливаться к изменениям окружающей среды."Она жива и будет жить до тех пор, пока существует институт государства, пока есть границы между странами, пока имеются государственные интересы и те силы, которые могут их нарушить. Это касается и ее работы с нелегальных позиций", — заключил он.Управление "С" СВР 28 июня отметило вековой юбилей. Нелегалом называют разведчика, работающего в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Он действует в соответствии со специально разработанной до мельчайших деталей легендой — биографией фактически другого человека. Как заявил глава СВР, немногие страны обладают таким эффективным оружием "незримой войны", как нелегальная разведка.В разное время были обнародованы имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности Родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.В последние годы рассекретили еще нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов, в их числе Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина &gt;&gt;
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безопасность, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, москва
03:24 29.06.2022 (обновлено: 12:55 29.06.2022)
 
Нарышкин заявил о росте востребованности нелегальной разведки для России

Глава СВР Нарышкин: востребованность нелегальной разведки для России многократно выросла

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Востребованность сил и средств отечественной нелегальной разведки в нынешних условиях многократно выросла, работа разведчиков не прерывается ни на секунду, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Столетний юбилей нелегальной разведки выпал на очень непростое для России время", — констатировал Нарышкин.

По его словам, вновь, как и в далекие 1920-е годы, нашу страну пытаются изолировать от остального мира, задушить санкциями, постоянно провоцируют и пробуют на прочность.
"Повсюду наносятся точечные удары по нашим интересам, создаются зоны отчуждения вокруг российских загранучреждений, без каких-либо видимых причин наших загранработников, в том числе и дипломатов, высылают из стран пребывания. Повсеместно организуются антироссийские кампании, вокруг российских граждан и учреждений насаждается обстановка подозрительности и отчужденности", — добавил директор СВР.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 16:34
Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин
"В сложившейся обстановке многократно возрастает востребованность в специфических силах и средствах нелегальной разведки, надежность которых проверена многими годами работы в особых условиях", — подчеркнул Нарышкин.
По его словам, "нелегкая ратная вахта" управления "С" СВР России, уникального подразделения нелегальной разведки, занимающего свои ответственные позиции на "невидимом фронте", не прерывается ни на секунду.
Альтернативы нелегальной разведке, похоже, нет, добавил Нарышкин.

"Ведь никакая техника не заменит человека в таком архиважном деле, как разведдеятельность", — пояснил директор службы.

По словам Нарышкина, разведка, и ее нелегальная составляющая, представляет самодостаточный и гибкий организм, умеющий приспосабливаться к изменениям окружающей среды.
"Она жива и будет жить до тех пор, пока существует институт государства, пока есть границы между странами, пока имеются государственные интересы и те силы, которые могут их нарушить. Это касается и ее работы с нелегальных позиций", — заключил он.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
08:09
Нарышкин расшифровал название подразделения нелегальной разведки СВР
Управление "С" СВР 28 июня отметило вековой юбилей. Нелегалом называют разведчика, работающего в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Он действует в соответствии со специально разработанной до мельчайших деталей легендой — биографией фактически другого человека. Как заявил глава СВР, немногие страны обладают таким эффективным оружием "незримой войны", как нелегальная разведка.
В разное время были обнародованы имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности Родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.
В последние годы рассекретили еще нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов, в их числе Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.
Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>
Монумент отечественным разведчикам-нелегалам всех времен - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 13:51
В СВР открыли монумент отечественным разведчикам-нелегалам всех времен
 
БезопасностьРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинМосква
 
 
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