https://ria.ru/20220629/razvedchiki-1798896205.html

Нарышкин рассказал, как разведчики-нелегалы влияли на ход мировой истории

Нарышкин рассказал, как разведчики-нелегалы влияли на ход мировой истории - РИА Новости, 29.06.2022

Нарышкин рассказал, как разведчики-нелегалы влияли на ход мировой истории

Российские разведчики-нелегалы добивались результатов, подчас не поддающихся описанию, и которые меняли ход мировой истории, таких примеров много, но еще не... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T05:07

2022-06-29T05:07

2022-06-29T12:55

россия

сша

юар

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

москва

сергей нарышкин

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские разведчики-нелегалы добивались результатов, подчас не поддающихся описанию, и которые меняли ход мировой истории, таких примеров много, но еще не пришло время о всех них рассказывать, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Накануне управлению "С" СВР (нелегальная разведка) исполнилось 100 лет. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва"."Так, наши сотрудники особого резерва, наряду с представителями других подразделений внешней разведки, сделали в свое время все от них зависящее для добывания за рубежом секретов создания ядерного оружия. Это позволило нам в кратчайшие сроки обеспечить себя надежной защитой и сорвать вынашиваемые на Западе, прежде всего в США, конкретные планы уничтожения нашего государства массированными атомными бомбардировками", — добавил директор СВР.Разведчики, по сути, предотвратили новую мировую войну, которая грозила стать последней в истории человечества, подчеркнул Нарышкин."На ход мировой истории несомненно повлиял и Герой России Козлов Алексей Михайлович, добывший сведения о ядерной программе ЮАР, что привело не только к ее прекращению, но и к крушению в стране режима апартеида. А то, что сделал для нашего государства и мировой истории Герой России Шевченко Юрий Анатольевич, просто не поддается описанию. Этот вклад трудно переоценить. И время пока не пришло подробно рассказать об этом", — сказал Нарышкин.Директор СВР также привел пример супругов Гоар и Геворка Вартанянов, во многом благодаря которым в 1943 году в Тегеране было сорвано покушение гитлеровцев на глав стран-союзниц по антигитлеровской коалиции."А Звезду Героя Геворк Андреевич получил за конкретные результаты в своей разведывательной работе, раскрывать детали которой по известным причинам пока нельзя", — отметил Нарышкин.Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>

https://ria.ru/20220629/razvdechiki-1798894415.html

https://ria.ru/20220629/razvedka-1798893234.html

https://ria.ru/20220629/razvedka-1798892683.html

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