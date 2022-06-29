https://ria.ru/20220629/putin-1799136702.html
Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном
Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 29.06.2022
Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном
Товарооборот между Россией и Азербайджаном уверенно растёт, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T23:39
2022-06-29T23:39
2022-06-29T23:39
цены на нефть
владимир путин
ильхам алиев
сердар бердымухамедов
россия
азербайджан
ашхабад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790854392_122:0:2951:1592_1920x0_80_0_0_eecac9c72d63a6aef9eaf71541735041.jpg
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Азербайджаном уверенно растёт, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым.Встреча проходила на полях Каспийского саммита в Ашхабаде."Всё, о чем мы договаривались, исполняется, товарооборот растёт... Рост продолжается уверенный", - сказал Путин в ходе переговоров.Ранее Путин принял участие в заседаниях глав государств-участников саммита в узком и расширенном составе. До этого российский лидер провел краткую беседу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также лично поздравил с 65-летним юбилеем спикера верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедова.Также ранее в среду глава государства провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.Он отметил, что в прошлом году рост товарооборота составил больше 16%, а за первые месяцы текущего года этот показатель составил 5,5%.Путин также назвал важным реализацию совместного экономического плана Москвы и Баку, рассчитанного до 2024 года."Всё у нас двигается. Конечно, есть вопросы региональной безопасности, в том числе связанных и с Карабахским урегулированием. Мы с вами об этом говорили, и сейчас будет возможность ещё поговорить на эту тему", - сказал президент России.Он особо поблагодарил Алиева и за его идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе."Хотел бы особо поблагодарить вас за те идеи, которые вы сформулировали в ходе нашего неформального общения, неформального обеда... Коллеги высказали много интересных предложений по развитию регионального сотрудничества", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20220629/diplomatiya-1798659515.html
https://ria.ru/20220629/koridor-1799031624.html
россия
азербайджан
ашхабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790854392_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_7bf84dc53cf4d14632cac7bc4b396578.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, владимир путин, ильхам алиев, сердар бердымухамедов , россия, азербайджан, ашхабад
Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном
Путин: товарооборот между Россией и Азербайджаном уверенно растет
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости.
Товарооборот между Россией
и Азербайджаном
уверенно растёт, заявил президент РФ Владимир Путин
в ходе встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым
.
Встреча проходила на полях Каспийского саммита в Ашхабаде
.
"Всё, о чем мы договаривались, исполняется, товарооборот растёт... Рост продолжается уверенный", - сказал Путин в ходе переговоров.
Ранее Путин принял участие в заседаниях глав государств-участников саммита в узком и расширенном составе. До этого российский лидер провел краткую беседу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым
, а также лично поздравил с 65-летним юбилеем спикера верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Также ранее в среду глава государства провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси
.
Он отметил, что в прошлом году рост товарооборота составил больше 16%, а за первые месяцы текущего года этот показатель составил 5,5%.
Путин также назвал важным реализацию совместного экономического плана Москвы
и Баку
, рассчитанного до 2024 года.
"Всё у нас двигается. Конечно, есть вопросы региональной безопасности, в том числе связанных и с Карабахским урегулированием. Мы с вами об этом говорили, и сейчас будет возможность ещё поговорить на эту тему", - сказал президент России.
Он особо поблагодарил Алиева и за его идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе.
"Хотел бы особо поблагодарить вас за те идеи, которые вы сформулировали в ходе нашего неформального общения, неформального обеда... Коллеги высказали много интересных предложений по развитию регионального сотрудничества", - сказал российский лидер.