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Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 29.06.2022
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Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном
Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 29.06.2022
Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном
Товарооборот между Россией и Азербайджаном уверенно растёт, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T23:39
2022-06-29T23:39
цены на нефть
владимир путин
ильхам алиев
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Азербайджаном уверенно растёт, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым.Встреча проходила на полях Каспийского саммита в Ашхабаде."Всё, о чем мы договаривались, исполняется, товарооборот растёт... Рост продолжается уверенный", - сказал Путин в ходе переговоров.Ранее Путин принял участие в заседаниях глав государств-участников саммита в узком и расширенном составе. До этого российский лидер провел краткую беседу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также лично поздравил с 65-летним юбилеем спикера верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедова.Также ранее в среду глава государства провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.Он отметил, что в прошлом году рост товарооборота составил больше 16%, а за первые месяцы текущего года этот показатель составил 5,5%.Путин также назвал важным реализацию совместного экономического плана Москвы и Баку, рассчитанного до 2024 года."Всё у нас двигается. Конечно, есть вопросы региональной безопасности, в том числе связанных и с Карабахским урегулированием. Мы с вами об этом говорили, и сейчас будет возможность ещё поговорить на эту тему", - сказал президент России.Он особо поблагодарил Алиева и за его идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе."Хотел бы особо поблагодарить вас за те идеи, которые вы сформулировали в ходе нашего неформального общения, неформального обеда... Коллеги высказали много интересных предложений по развитию регионального сотрудничества", - сказал российский лидер.
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цены на нефть, владимир путин, ильхам алиев, сердар бердымухамедов , россия, азербайджан, ашхабад
23:39 29.06.2022
 
Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном

Путин: товарооборот между Россией и Азербайджаном уверенно растет

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Азербайджаном уверенно растёт, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым.
Встреча проходила на полях Каспийского саммита в Ашхабаде.
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"Всё, о чем мы договаривались, исполняется, товарооборот растёт... Рост продолжается уверенный", - сказал Путин в ходе переговоров.
Ранее Путин принял участие в заседаниях глав государств-участников саммита в узком и расширенном составе. До этого российский лидер провел краткую беседу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также лично поздравил с 65-летним юбилеем спикера верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Также ранее в среду глава государства провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
Он отметил, что в прошлом году рост товарооборота составил больше 16%, а за первые месяцы текущего года этот показатель составил 5,5%.
Путин также назвал важным реализацию совместного экономического плана Москвы и Баку, рассчитанного до 2024 года.
"Всё у нас двигается. Конечно, есть вопросы региональной безопасности, в том числе связанных и с Карабахским урегулированием. Мы с вами об этом говорили, и сейчас будет возможность ещё поговорить на эту тему", - сказал президент России.
Он особо поблагодарил Алиева и за его идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе.
"Хотел бы особо поблагодарить вас за те идеи, которые вы сформулировали в ходе нашего неформального общения, неформального обеда... Коллеги высказали много интересных предложений по развитию регионального сотрудничества", - сказал российский лидер.
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Цены на нефтьВладимир ПутинИльхам АлиевСердар БердымухамедовРоссияАзербайджанАшхабад
 
 
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