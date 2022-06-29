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Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном

Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 29.06.2022

Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном

Товарооборот между Россией и Азербайджаном уверенно растёт, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T23:39

2022-06-29T23:39

2022-06-29T23:39

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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Азербайджаном уверенно растёт, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым.Встреча проходила на полях Каспийского саммита в Ашхабаде."Всё, о чем мы договаривались, исполняется, товарооборот растёт... Рост продолжается уверенный", - сказал Путин в ходе переговоров.Ранее Путин принял участие в заседаниях глав государств-участников саммита в узком и расширенном составе. До этого российский лидер провел краткую беседу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также лично поздравил с 65-летним юбилеем спикера верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедова.Также ранее в среду глава государства провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.Он отметил, что в прошлом году рост товарооборота составил больше 16%, а за первые месяцы текущего года этот показатель составил 5,5%.Путин также назвал важным реализацию совместного экономического плана Москвы и Баку, рассчитанного до 2024 года."Всё у нас двигается. Конечно, есть вопросы региональной безопасности, в том числе связанных и с Карабахским урегулированием. Мы с вами об этом говорили, и сейчас будет возможность ещё поговорить на эту тему", - сказал президент России.Он особо поблагодарил Алиева и за его идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе."Хотел бы особо поблагодарить вас за те идеи, которые вы сформулировали в ходе нашего неформального общения, неформального обеда... Коллеги высказали много интересных предложений по развитию регионального сотрудничества", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20220629/diplomatiya-1798659515.html

https://ria.ru/20220629/koridor-1799031624.html

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цены на нефть, владимир путин, ильхам алиев, сердар бердымухамедов , россия, азербайджан, ашхабад