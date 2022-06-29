Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил лидерам G7, захотевшим раздеться, чтобы стать "круче него" - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/putin-1799132839.html
Путин ответил лидерам G7, захотевшим раздеться, чтобы стать "круче него"
Путин ответил лидерам G7, захотевшим раздеться, чтобы стать "круче него" - РИА Новости, 30.06.2022
Путин ответил лидерам G7, захотевшим раздеться, чтобы стать "круче него"
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обсуждения лидеров "семерки" своей фотографии и выражение ими желания раздеться для фотографии, назвав это... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-29T23:03
2022-06-30T00:18
владимир путин
александр пушкин
борис джонсон
россия
ашхабад
германия
саммит g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798261107_0:218:2896:1847_1920x0_80_0_0_eac062d2c61e18f3982bba07ca10dd71.jpg
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обсуждения лидеров "семерки" своей фотографии и выражение ими желания раздеться для фотографии, назвав это отвратительным зрелищем."Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище", - сказал Путин журналистам перед отлетом из Ашхабада, где проходил Каспийский саммит.Глава государства вспомнил поэта Александра Пушкина, который говорил, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей."Я с этим согласен. В человеке все должно быть гармонично: и душа, и тело. Но для того чтобы все так было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом", - добавил Путин.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии прошел 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.Агентство Франс Пресс ранее сообщило, что лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента РФ Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол, спросил, снимать ли пиджаки. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография, прежде чем раздеваться. Джонсон затем пошутил, что лидеры "должны показать, что мы круче Путина".Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства РФ на отдых в Туву в августе 2009 года.
https://ria.ru/20220628/kitay-1798869489.html
https://ria.ru/20220628/kritika-1798694975.html
россия
ашхабад
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798261107_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2a4c93153877eaa2b926157fca308f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, александр пушкин, борис джонсон, россия, ашхабад, германия, саммит g7
23:03 29.06.2022 (обновлено: 00:18 30.06.2022)
 
Путин ответил лидерам G7, захотевшим раздеться, чтобы стать "круче него"

Путин заявил, что попытка лидеров G7 раздеться на саммите была бы отвратительным зрелищем

© AP Photo / Jonathan ErnstЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обсуждения лидеров "семерки" своей фотографии и выражение ими желания раздеться для фотографии, назвав это отвратительным зрелищем.
"Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище", - сказал Путин журналистам перед отлетом из Ашхабада, где проходил Каспийский саммит.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 21:21
МИД Китая высмеял "репрезентативность" G7 одним сравнением
Глава государства вспомнил поэта Александра Пушкина, который говорил, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.
"Я с этим согласен. В человеке все должно быть гармонично: и душа, и тело. Но для того чтобы все так было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом", - добавил Путин.
Саммит "Большой семерки" под председательством Германии прошел 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.
Агентство Франс Пресс ранее сообщило, что лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента РФ Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол, спросил, снимать ли пиджаки. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография, прежде чем раздеваться. Джонсон затем пошутил, что лидеры "должны показать, что мы круче Путина".
Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства РФ на отдых в Туву в августе 2009 года.
Президент Байден на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 13:57
The Washington Times: лидеры G7 нашли время осудить США
 
Владимир ПутинАлександр ПушкинБорис ДжонсонРоссияАшхабадГерманияСаммит G7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала