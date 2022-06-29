https://ria.ru/20220629/putin-1799132839.html

Путин ответил лидерам G7, захотевшим раздеться, чтобы стать "круче него"

Путин ответил лидерам G7, захотевшим раздеться, чтобы стать "круче него" - РИА Новости, 30.06.2022

Путин ответил лидерам G7, захотевшим раздеться, чтобы стать "круче него"

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обсуждения лидеров "семерки" своей фотографии и выражение ими желания раздеться для фотографии, назвав это... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-29T23:03

2022-06-29T23:03

2022-06-30T00:18

владимир путин

александр пушкин

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россия

ашхабад

германия

саммит g7

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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обсуждения лидеров "семерки" своей фотографии и выражение ими желания раздеться для фотографии, назвав это отвратительным зрелищем."Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище", - сказал Путин журналистам перед отлетом из Ашхабада, где проходил Каспийский саммит.Глава государства вспомнил поэта Александра Пушкина, который говорил, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей."Я с этим согласен. В человеке все должно быть гармонично: и душа, и тело. Но для того чтобы все так было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом", - добавил Путин.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии прошел 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.Агентство Франс Пресс ранее сообщило, что лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента РФ Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол, спросил, снимать ли пиджаки. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография, прежде чем раздеваться. Джонсон затем пошутил, что лидеры "должны показать, что мы круче Путина".Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства РФ на отдых в Туву в августе 2009 года.

https://ria.ru/20220628/kitay-1798869489.html

https://ria.ru/20220628/kritika-1798694975.html

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владимир путин, александр пушкин, борис джонсон, россия, ашхабад, германия, саммит g7