https://ria.ru/20220629/putin-1799085123.html

Джонсон призвал Запад не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина

Джонсон призвал Запад не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина - РИА Новости, 29.06.2022

Джонсон призвал Запад не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина

Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20 в Индонезии, в случае если его посетит российский президент... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:38

2022-06-29T18:38

2022-06-29T18:38

в мире

олимпийские игры

юрий ушаков

джоко видодо

индонезия

россия

бали

большая двадцатка

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20 в Индонезии, в случае если его посетит российский президент Владимир Путин.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин получил приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на участие в саммите G20 в очном формате. При этом, по его словам, пока нет окончательного решения, на каком уровне РФ будет принимать участие."Если вы пропускаете такие события, как G20, вы рискуете уступить другим возможности пропаганды", - приводит слова Джонсона агентство Блумберг. Британский премьер также заявил, что будет "искренне изумлен", если Путин приедет лично.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

https://ria.ru/20220629/dzhonson-1799039742.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220629/kreml-1798950250.html

индонезия

россия

бали

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в мире, олимпийские игры, юрий ушаков, джоко видодо, индонезия, россия, бали, большая двадцатка