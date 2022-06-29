https://ria.ru/20220629/putin-1799085123.html
Джонсон призвал Запад не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина
Джонсон призвал Запад не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина - РИА Новости, 29.06.2022
Джонсон призвал Запад не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина
Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20 в Индонезии, в случае если его посетит российский президент... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:38
2022-06-29T18:38
2022-06-29T18:38
в мире
олимпийские игры
юрий ушаков
джоко видодо
индонезия
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большая двадцатка
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20 в Индонезии, в случае если его посетит российский президент Владимир Путин.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин получил приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на участие в саммите G20 в очном формате. При этом, по его словам, пока нет окончательного решения, на каком уровне РФ будет принимать участие."Если вы пропускаете такие события, как G20, вы рискуете уступить другим возможности пропаганды", - приводит слова Джонсона агентство Блумберг. Британский премьер также заявил, что будет "искренне изумлен", если Путин приедет лично.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.
https://ria.ru/20220629/dzhonson-1799039742.html
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в мире, олимпийские игры, юрий ушаков, джоко видодо, индонезия, россия, бали, большая двадцатка
Джонсон призвал Запад не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина
Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина