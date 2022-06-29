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Global Times: НАТО готова пожертвовать Прибалтикой - РИА Новости, 29.06.2022
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Global Times: НАТО готова пожертвовать Прибалтикой
Global Times: НАТО готова пожертвовать Прибалтикой - РИА Новости, 29.06.2022
Global Times: НАТО готова пожертвовать Прибалтикой
Североатлантический альянс может "принести в жертву" интересы прибалтийских государств, в случае их конфликта с Россией, пишут обозреватели китайского издания... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:12
2022-06-29T15:22
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нато
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джо байден
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Североатлантический альянс может "принести в жертву" интересы прибалтийских государств, в случае их конфликта с Россией, пишут обозреватели китайского издания Global Times Чжан Хуэй и Ван Хэньи.Литва, Латвия и Эстония неоднократно призывали руководство альянса обновить стратегию по "защите" региона и укрепить его обороноспособность. Однако если их агрессивная политика приведет к эскалации с Россией, то, по мнению военного эксперта Сун Чжунпина, НАТО пожертвует этими государствами, поскольку военный блок "придает большее значение интересам 12 стран-основателей". Он полагает, что в случае спровоцированного Прибалтикой конфликта, НАТО не направит в регион вооруженные силы, а будет лишь помогать поставками вооружения.Сун Чжунпин также предположил, что альянс может распасться в 2024 году, если демократы потеряют позиции, а Джо Байден не сможет переизбраться на пост президента.Саммит НАТО проходит 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял генсек альянса, участники встречи объявят, что Россия больше не партнер организации, а "угроза миру и стабильности".Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем МИД обращал внимание, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом западные страны должны отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, литва, латвия, нато, эстония, джо байден, дональд трамп, в мире, сша
15:12 29.06.2022 (обновлено: 15:22 29.06.2022)
 
Global Times: НАТО готова пожертвовать Прибалтикой

Global Times: НАТО может отказаться помогать Прибалтике из-за ее агрессивной политики

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Североатлантический альянс может "принести в жертву" интересы прибалтийских государств, в случае их конфликта с Россией, пишут обозреватели китайского издания Global Times Чжан Хуэй и Ван Хэньи.
Литва, Латвия и Эстония неоднократно призывали руководство альянса обновить стратегию по "защите" региона и укрепить его обороноспособность. Однако если их агрессивная политика приведет к эскалации с Россией, то, по мнению военного эксперта Сун Чжунпина, НАТО пожертвует этими государствами, поскольку военный блок "придает большее значение интересам 12 стран-основателей". Он полагает, что в случае спровоцированного Прибалтикой конфликта, НАТО не направит в регион вооруженные силы, а будет лишь помогать поставками вооружения.
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Сун Чжунпин также предположил, что альянс может распасться в 2024 году, если демократы потеряют позиции, а Джо Байден не сможет переизбраться на пост президента.
"Если Дональд Трамп выиграет в 2024 году, то лучшим решением для НАТО будет то, что США потеряют всякий интерес к блоку. Вероятнее всего, США выйдут из объединения или даже попытаются ликвидировать его", - заключил военный эксперт.
Саммит НАТО проходит 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял генсек альянса, участники встречи объявят, что Россия больше не партнер организации, а "угроза миру и стабильности".
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем МИД обращал внимание, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом западные страны должны отказаться от курса на милитаризацию континента.
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