https://ria.ru/20220629/pribaltika-1799005343.html

Global Times: НАТО готова пожертвовать Прибалтикой

Global Times: НАТО готова пожертвовать Прибалтикой - РИА Новости, 29.06.2022

Global Times: НАТО готова пожертвовать Прибалтикой

Североатлантический альянс может "принести в жертву" интересы прибалтийских государств, в случае их конфликта с Россией, пишут обозреватели китайского издания... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:12

2022-06-29T15:12

2022-06-29T15:22

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литва

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Североатлантический альянс может "принести в жертву" интересы прибалтийских государств, в случае их конфликта с Россией, пишут обозреватели китайского издания Global Times Чжан Хуэй и Ван Хэньи.Литва, Латвия и Эстония неоднократно призывали руководство альянса обновить стратегию по "защите" региона и укрепить его обороноспособность. Однако если их агрессивная политика приведет к эскалации с Россией, то, по мнению военного эксперта Сун Чжунпина, НАТО пожертвует этими государствами, поскольку военный блок "придает большее значение интересам 12 стран-основателей". Он полагает, что в случае спровоцированного Прибалтикой конфликта, НАТО не направит в регион вооруженные силы, а будет лишь помогать поставками вооружения.Сун Чжунпин также предположил, что альянс может распасться в 2024 году, если демократы потеряют позиции, а Джо Байден не сможет переизбраться на пост президента.Саммит НАТО проходит 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял генсек альянса, участники встречи объявят, что Россия больше не партнер организации, а "угроза миру и стабильности".Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем МИД обращал внимание, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом западные страны должны отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220629/nato-1798993599.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, литва, латвия, нато, эстония, джо байден, дональд трамп, в мире, сша