https://ria.ru/20220629/posobie-1798885471.html

Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на пособия в июле

Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на пособия в июле - РИА Новости, 29.06.2022

Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на пособия в июле

Семьи, в которых раньше средний душевой доход не попадал под понятие "малоимущие", в июле смогут вновь подать заявление на назначение пособий от трех до семи... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T02:15

2022-06-29T02:15

2022-06-29T02:15

общество

россия

детские пособия

деньги

мрот

елена бабкина

дети

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Семьи, в которых раньше средний душевой доход не попадал под понятие "малоимущие", в июле смогут вновь подать заявление на назначение пособий от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Это связано с тем, что с 1 июня в стране были увеличены показатели МРОТ и прожиточного минимума, сообщила агентству "Прайм" доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.Однако если ранее — в мае — родители уже подали заявление и получили одобрение в назначении пособия в размере 50 процентов или 75 процентов от уровня детского прожиточного минимума, то после повышения прожиточного минимума они не могут претендовать на повышенную выплату (75 процентов или 100 процентов), так как их те пособия, которые они получают, будут автоматически проиндексированы на десять процентов.Экономист добавила, что с 1 июля 2022 года также вырастут выплаты при заключении социального контракта с малоимущей семьей: эти деньги можно потратить на профессиональное переобучение, открытие собственного бизнеса или на ведение личного подсобного хозяйства.

https://ria.ru/20220625/pensiya-1798023755.html

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общество, россия, детские пособия, деньги, мрот, елена бабкина, дети