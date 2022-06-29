https://ria.ru/20220629/nota-1798897311.html

МИД подтвердил получение ноты Киева о введении визового режима с Россией

МИД подтвердил получение ноты Киева о введении визового режима с Россией - РИА Новости, 29.06.2022

МИД подтвердил получение ноты Киева о введении визового режима с Россией

Москва получила украинскую ноту о введении визового режима и будет отвечать на эту меру с учетом гуманитарного аспекта, сообщил РИА Новости директор второго... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T06:35

2022-06-29T06:35

2022-06-29T12:07

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украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

киев

алексей полищук

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Москва получила украинскую ноту о введении визового режима и будет отвечать на эту меру с учетом гуманитарного аспекта, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.Дипломат напомнил, что Украина в течение восьми лет ужесточала условия въезда россиян. Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств."Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать. <...> Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие", — заключил собеседник агентства.Визовый режим для россиян начинает действовать на Украине с 1 июля.Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>

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россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, алексей полищук