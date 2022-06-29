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МИД подтвердил получение ноты Киева о введении визового режима с Россией - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/nota-1798897311.html
МИД подтвердил получение ноты Киева о введении визового режима с Россией
МИД подтвердил получение ноты Киева о введении визового режима с Россией - РИА Новости, 29.06.2022
МИД подтвердил получение ноты Киева о введении визового режима с Россией
Москва получила украинскую ноту о введении визового режима и будет отвечать на эту меру с учетом гуманитарного аспекта, сообщил РИА Новости директор второго... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T06:35
2022-06-29T12:07
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
киев
алексей полищук
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Москва получила украинскую ноту о введении визового режима и будет отвечать на эту меру с учетом гуманитарного аспекта, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.Дипломат напомнил, что Украина в течение восьми лет ужесточала условия въезда россиян. Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств."Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать. &lt;...&gt; Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие", — заключил собеседник агентства.Визовый режим для россиян начинает действовать на Украине с 1 июля.Читайте полный текст интервью Алексея Полищука &gt;&gt;
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россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, алексей полищук
06:35 29.06.2022 (обновлено: 12:07 29.06.2022)
 
МИД подтвердил получение ноты Киева о введении визового режима с Россией

МИД: Москва учтет гуманитарный аспект в ответе на визовый режим для россиян на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел России
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Москва получила украинскую ноту о введении визового режима и будет отвечать на эту меру с учетом гуманитарного аспекта, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов", — сказал он.
Дипломат напомнил, что Украина в течение восьми лет ужесточала условия въезда россиян. Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.
"Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать. <...> Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие", — заключил собеседник агентства.
Визовый режим для россиян начинает действовать на Украине с 1 июля.
Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КиевАлексей Полищук
 
 
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